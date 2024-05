Wiz Co reporta R$ 102,7 milhões de Lucro Líquido Ajustado no 1T24, aumento de 44%

.Queda nos custos e despesas da empresa ajuda no crescimento de 40,1% do EBITDA, que atinge R$ 157,8 milhões

.Receita Líquida Consolidada chega a R$ 231,7 milhões, um crescimento de 8,9%

O Grupo Wiz Co (B3: WIZC3), corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, obteve no 1T24 um Lucro Líquido Ajustado de R$ 102,7 milhões, 44,4% a mais do que os R$ 71,1 milhões alcançado no 1T23.

Em Receita Líquida Consolidada no período foi de R$ 231,7 milhões, um incremento de 8,9% sobre os R$ 212,7 milhões do 1T23. O EBITDA Ajustado também foi destaque no 1T24 ao atingir R$ 157,8 milhões, evoluindo 29,1% sobre o mesmo período de 2023, quando foi de R$ 122,3 milhões. O crescimento do indicador se deve, também, a uma queda de 13,1% nos custos e despesas da empresa.

O Segmento de Seguros teve um crescimento de 19,3% nos últimos 12 meses, registrando R$ 123,1 milhões em Receita Líquida de Comissões. Já o Segmento de Crédito e Consórcios atingiu R$ 35,6 milhões de receita, o que representa um incremento de 20,8% em comparação com o 1T23.

“O resultado em Seguros se deve ao desempenho comercial recorde em diversas unidades do segmento, com destaque para BRB Seguros, Bmg Corretora e Wiz Corporate, que obtiveram, respectivamente, R$ 57,2 milhões, R$ 29,5 milhões e 27,1 milhões de receita líquida nos três primeiros meses de 2024. Já o resultado do Segmento de Crédito e Consórcios reflete o crescimento da operação Promotiva, que adicionou R$ 29 milhões em receita no período”, afirma Lucas Neves, CFO do grupo Wiz Co.

A Wiz Corporate bateu recorde histórico, quase dobrando a emissão de prêmio de seguro, atingindo R$ 178,5 milhões em Prêmio Emitido. Já a BRB Seguros atingiu R$ 185,9 milhões em Prêmio Emitido, enquanto a Bmg Corretora chegou a R$ 210,5 milhões no 1T24, o que representa crescimento de 48,8% e 11,4% respectivamente, em comparação com o mesmo período de 2023. No mesmo segmento, a Inter Seguros registrou um aumento de 46% na Base de Clientes em comparação com o 1T23, chegando a 1,9 milhão.

“Nossos números reforçam nosso compromisso com a entrega de rentabilidade aliada ao crescimento. O avanço constante da Wiz e das nossas unidades de negócio demonstram a força da Wiz Co como grupo sinérgico e com diferencial por meio de expertise de negócio”, revela Marcus Vinícius de Oliveira, CEO do Grupo Wiz Co.

NOVAS UNIDADES

A Paraná Seguros, uma das unidades mais recentes do Grupo Wiz Co, mais que dobrou emissão de prêmio de seguro, comparando com o trimestre anterior (4T23). A UN registrou R$ 23,5 milhões em Prêmio Emitido, crescimento de 114,3%. Já a Promotiva, que faz parte do segmento de Consórcios e Crédito, expandiu em 71,6% sua rede comercial e atingiu a marca de mais de 690 correspondentes bancários distribuídos por todo o país. A Unidade adicionou R$ 29 milhões em Receita Líquida de Comissões, crescimento de 36,9%, expandindo não só as vendas dos produtos de crédito e consórcios, foco da operação, como também produtos complementares, como seguros.

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA – WIZ PRO

Em linha com o objetivo de fortalecer a proposta de valor e vantagens competitivas por meio da tecnologia e inovação, a empresa avançou no desenvolvimento da plataforma Wiz Pro, adicionando novas funcionalidades, conexões e produtos. Com isso, duas Unidades do grupo já passaram a integrar a plataforma em suas rotinas comerciais, otimizando processos e alavancando resultados.

Sobre a Wiz Co

Wiz Co (WIZC3) é uma corretora completa de seguros especializada em bancassurance e distribuidora de consórcio e crédito. Atua com ampla oferta de serviços para extrair valor de diferentes canais, gerando oportunidades e potencializando negócios com dinamismo, sinergia e expertise no mercado. Está avaliada atualmente em R$ 1,1 bilhão na B3, onde tem ações listadas desde junho de 2015. Possui mais de 50 anos de atuação e, ao longo dos últimos anos, firmou parcerias estratégicas com mais de 20 instituições, entre elas: Inter, Bmg, BRB, Paraná Banco e Grupo Omni.