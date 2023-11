Sincor Digital discute impactos do PLC 29/2017, Open Insurance e PDMS na corretagem de seguros

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, vai abordar os assuntos com Antonio Penteado Mendonça, Armado Vergílio e Roberto Santos – No dia 22 de novembro, às 10h30, o Sincor-SP vai promover a nova edição do “Sincor Digital – Conectando o Mercado de Seguros” com o tema “Atualizar pra Crescer”. O evento vai discutir o PLC 29/2017, a situação do Open Insurance, as propostas do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização (PDMS) e seus impactos na corretagem de seguros. A transmissão acontece ao vivo pelo canal da TV Sincor-SP, no Youtube.

Os temas serão abordados pelo advogado especialista em Seguros, Antonio Penteado Mendonça, pelo presidente da Fenacor, Armando Vergilio, e pelo presidente do Conselho Diretor da CNseg, Roberto Santos, com mediação do presidente do Sincor-SP, Boris Ber.

“Queremos esclarecer aos corretores o andamento desses temas, que devem afetar diretamente o nosso trabalho. A conhecida nova Lei do Seguro e o próprio Open Insurance continuam gerando controvérsias no setor, e o programa da CNseg buscar trilhar um caminho, por isso, é de extrema relevância posicionar a categoria sobre estes assuntos”, comenta Boris Ber.

Premiação

Os corretores de seguros associados ao Sincor-SP ainda vão concorrer a um notebook. Para participar, é necessário acessar a Carteira Digital de Associado, que fica disponível no aplicativo Sincor Digital, e gerar o Número da Sorte. O ganhador será anunciado no final do programa.