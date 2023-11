Tokio Marine é uma das Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas

Pelo sétimo ano consecutivo, Seguradora é destaque em prêmio que reconhece relacionamento com imprensa – Pelo sétimo ano consecutivo, a Tokio Marine foi escolhida como uma das Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas. O reconhecimento das práticas de comunicação da Seguradora para falar de forma cada vez mais assertiva com a imprensa é resultado da 13ª edição da pesquisa realizada pelo Centro de Estudos da Comunicação (Cecom) e pela plataforma Negócios da Comunicação. O prêmio visa reconhecer a qualidade do relacionamento que as companhias mantêm com os jornalistas e o mercado e ressaltar o nível de tratamento que conferem aos profissionais da imprensa quanto ao acesso, à disponibilização e à facilidade de apuração de informações empresariais, setoriais e gerais.

“A imprensa é imprescindível para que os cidadãos tenham acesso a informações confiáveis e possam formar suas próprias opiniões, fiscalizar o poder público e conhecer as práticas das empresas das quais consomem Produtos e Serviços. Nesse sentido, os jornalistas são aliados essenciais para a construção de uma sociedade cada vez mais consciente em relação à importância do papel do seguro na proteção da Vida e do Patrimônio das Pessoas. Diante disso, o relacionamento com a imprensa tem valor estratégico para a Tokio Marine.” destaca o Diretor de Marketing e Estratégia de Crescimento da Tokio Marine, Flávio Otsuka.

Segundo o executivo, a troca contínua com a imprensa permite difundir os benefícios da proteção do seguro de forma simples, descomplicando o tema e mostrando a importância do setor para o público em geral.

A escolha dos ganhadores da pesquisa Melhores Empresas que se Comunicam com Jornalistas é feita por meio de voto livre e direto de jornalistas de todo o País. Aproximadamente 25 mil profissionais de imprensa são convidados a participar da escolha de empresas de 30 atividades econômicas.

