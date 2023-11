Black November da TEx está no ar com quatro pacotes especiais para Corretoras de Seguros de todos os portes

Ofertas já estão em vigor para novos e atuais usuários. As condições especiais seguem até o dia 30 de novembro – A Black November da TEx está no ar. A tradicional ação de ofertas da insurtech, criadora do TELEPORT, já está disponível e vai até o dia 30 de novembro, apresentando condições especiais para novos e atuais clientes. Esta é a melhor oportunidade para quem quer investir em pacotes que reúnem as melhores soluções do mercado, com tudo o que uma Corretora de Seguros precisa para operar, de acordo com sua fase e objetivo.

Desta vez são quatro pacotes distintos, para Corretoras de todos os portes. Destinado a um usuário, com o pacote Starter 1 o Corretor dá o seu primeiro passo. Além da Gestão, é possível automatizar o dia a dia para menos esforço e mais vendas com o melhor MultiCálculo do mercado. O Starter 3 contempla acesso para até três usuários e oferece serviços adicionais ao TELEPORT, eliminando o retrabalho no portal das Seguradoras. O pacote conta com Assinatura Eletrônica e envios de SMS. O pacote Online é o mais escolhido, e apresenta o melhor custo-benefício da campanha, possibilitando o acesso de até cinco usuários. Com ele é possível escalar a operação e vender para todo o país com o nimble Leads, solução de captação de leads integrada ao TELEPORT. Já para Corretoras que precisam de mais acessos, o pacote Enterprise é o ideal. Com a possibilidade de realizar análises avançadas, até 10 usuários podem contar com uma estrutura completa, customizada e com total integração, além de Assinatura Eletrônica para as propostas, Autocomplete para fazer cálculos mais rapidamente e todos os benefícios dos pacotes anteriores.

Para Corretores que já utilizam o TELEPORT e querem potencializar seus resultados, esse é o momento ideal de contratar os demais serviços adicionais disponíveis com os descontos da campanha.

Vale lembrar que as soluções de inteligência de mercado e de previsão rápida do seguro, o TEx Mercado e o TEx Predicts, também estão com descontos para contratação até o final do mês de novembro. Além de tecnologia de ponta, os usuários das soluções da TEx contam sempre com atendimento humanizado e personalizado em diversos canais.

Para conferir os detalhes de todos os pacotes e fazer sua aquisição basta clicar aqui.

“Preparamos uma série de ofertas baseadas na intenção de acelerar a digitalização das Corretoras de Seguros de todos os portes. Os pacotes contam com uma opção variada de serviços, para atender com efetividade e alavancar os resultados das Corretoras”, comenta Felipe Shaider, Coordenador Comercial da TEx.

Redes sociais da TEx

Instagram @textecnologia @tex_talk

Facebook, LinkedIn, Youtube e Hubble

Sobre a TEx

Fundada em 2009, a TEx é pioneira e líder em soluções online para corretoras de seguros, e investe constantemente em eficiência, integração e inteligência para potencializar negócios no mercado segurador.