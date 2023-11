I Seminário Seg News EAD de Gerenciamento de Riscos e Seguros de Transporte Internacional (Modal Marítimo) será em Fevereiro de 2024!

A Agência Seg News já está organizando a programação de cursos e eventos do Centro de Capacitação Profissional Seg News para 2024. Entre os 25 eventos agendados, destaca-se o I Seminário Seg News EAD de Gerenciamento de Riscos e Seguros de Transporte Internacional – Modal Marítimo, que será realizado no dia 22 de Fevereiro de 2024. Com vasta experiência na realização de Cursos, Fórum de Debates, Workshops e Seminários sobre Gerênciamento de Riscos, Seguros e Sinistros no segmento de Transporte de Cargas, esse será o primeiro seminário específico sobre o Transporte Internacional de Cargas no Modal Marítimo. O objetivo é reunir profissionais de Seguradoras, Resseguradoras, Corretoras de Seguros. Advogados Especializados, Gerenciadoras de Risco e Reguladores de Sinistros para debater temas atuais sobre o setor…

Informe-se sobre os 25 eventos, cotas de patrocínio e participação através do:

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br ou Whatsapp: 11 934157357.

I Seminário Seg News EAD de Gerenciamento de Riscos e Seguros de Transporte Internacional (Modal Marítimo)

Data: 22 de Fevereiro de 2024

Formato: On Line (GoogleMeet)

*Com Possibilidade para Versão Presencial também