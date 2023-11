Serviços inovadores de assistência ajudam corretores a ampliar receita com oferta de produtos

Com soluções para a ‘vida digital’, novidades facilitam o aumento e a diversificação do faturamento através da retenção e aquisição de novos clientes e mercados – Ampliar a oferta de produtos inovadores para atingir diferentes públicos e segmentos. Essa tem sido uma das estratégias comerciais que tem gerado maior retorno para as corretoras. Como resultado, essas empresas registraram maior facilidade para reter e adquirir clientes, aumentando e diversificando sua receita.

Um bom exemplo vem da Cash Seguros, que tem como cliente uma plataforma de crédito com faturamento mensal de R$ 30 milhões e incluiu serviços de assistência para fechar novas vendas. A estratégia do CEO da corretora, Arnaldo Hanashiro, foi ofertar novos produtos numa plataforma de empréstimos para tornar o financiamento de automóveis e imóveis ainda mais atraente aos olhos do consumidor.

“Optamos por produtos complementares às necessidades dos clientes, como as assistências Cyber – que protege os clientes contra golpes, fraudes e ameaças online, ajudando a manter sua identidade e dados seguros – e o Casa Conectada, que oferece suporte para residências inteligentes, incluindo dispositivos conectados e segurança doméstica”, explicou.”

Quem também optou por esse modelo foi a 3SEG Corretora, que tem como cliente uma fintech com 1,2 milhão de usuários e incrementou o seguro de vida com um pacote de benefícios. "Incluímos o Gestor de Vida Digital, que permite aos clientes armazenarem informações importantes de maneira segura, como documentos legais, senhas e testamentos digitais", afirma o sócio, Nélio Rapuano Filho.

Com base nesse cenário, algumas empresas estão buscando inovar a oferta de produtos, desenvolvendo soluções que vão além dos tradicionais serviços de assistência como encanador, eletricista, chaveiro e guincho, por exemplo. É o caso da Zentek, insurtech focada em estreitar a relação entre o cliente e a marca, utilizando a tecnologia, assistências e seguros inteligentes.

“Muitas corretoras têm nos procurado porque oferecemos produtos para a chamada ‘vida digital’, ou seja, soluções que nos ajudam a interagir melhor através da internet no dia a dia, o que ajuda os corretores de afinidade a se destacarem no mercado”, garante o CEO da empresa, Ailton Cardozo.

Segundo ele, ao oferecer soluções inovadoras, essas corretoras têm conseguido reter e atrair novos clientes por agregar valor ao produto, aumentando também a proteção. "Outra vantagem é a possibilidade de oferecer serviços premium ou personalizados com base nas necessidades específicas dos clientes, o que também ajuda a aumentar a lucratividade".

O primeiro passo nesse sentido é analisar as necessidades dos clientes e as tendências do setor para identificar onde estão as oportunidades. “Superada essa etapa inicial, buscamos integrar os produtos e serviços à oferta do corretor. Para isso é necessário treinamento e suporte, de forma que ele entenda e saiba o que está comercializando, além do apoio do marketing na promoção dos produtos e serviços. Ao longo de todo o processo, vamos monitorando para ajustar o que for necessário”, orienta Ailton.

Sobre a Zentek

Arnaldo Hanashiro, CEO da Cash Seguros