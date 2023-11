Joseane de Oliveira é a nova superintendente de parcerias da AXA no Brasil

Parte da estratégia de crescimento para os próximos cinco anos, reforço no time de afinidades mira em ampliar parcerias da companhia – A AXA no Brasil continua ampliando seu time com foco no objetivo de estar entre as cinco maiores empresas dos segmentos em que atua. Uma das novidades nesse sentido é a chegada de Joseane de Oliveira como Superintendente de Parcerias para agregar ao time do Diretor Comercial de Parcerias, José Eduardo Maiorano.

Joseane conta sua experiência em 34 anos de mercado segurador, com passagens por empresas como Real Seguros e Tokio Marine Seguradora. Entre as áreas em que já atuou, estão o varejo, corporate e afinidades/parcerias, sendo que, esta última, se dedica há 17 anos.

Em parcerias, a superintendente da AXA já liderou times de farmer, implantação e faturamento e fez a gestão de importantes operações visando a eficiência comercial junto aos parceiros. Na AXA, seu foco é aumentar a carteira de parcerias da companhia: “Compor o time da AXA é muito estimulante. Venho com a certeza de que meu currículo tem muito a contribuir com o objetivo de ampliar o nosso universo de atuação e o desafio é triplicar a nossa carteira de Parcerias com a melhor eficiência comercial”, relata.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.