No mês dos corretores, Grupo Bradesco Seguros ressalta a importância do desenvolvimento profissional

Plataforma Universeg trabalha em prol da longevidade no mercado segurador – Para aqueles que atuam em um ramo tão dinâmico e repleto de transformações como o mercado segurador, torna-se indispensável o investimento em capacitação, mesmo para aqueles que já concluíram a educação formal. Comprometido com o desenvolvimento de cada parceiro, o Grupo Bradesco Seguros criou há dois anos a Universeg, uma ferramenta que oferece uma vasta gama de cursos, palestras e materiais educacionais.

Para Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo, é um motivo de orgulho proporcionar oportunidades de capacitação e atualização para esses profissionais. “Os corretores de seguros têm um papel estratégico e fundamental, formam um elo entre a seguradora e os clientes. Nada mais justo do que oferecer uma plataforma educacional acessível e gratuita para que esse profissional se qualifique cada vez mais em sua profissão”, diz Valdirene.

A Universeg oferece mais de 400 soluções que abordam conteúdos técnicos, comportamentais e de desenvolvimento pessoal, utilizando diversos tipos de metodologia, como realidade aumentada, gamificação, podcast, infográficos e webséries, o que permite que os usuários expandam seus horizontes e aprimorem suas habilidades com autonomia.

Recentemente, a Universeg realizou um lançamento exclusivo, o “Programa Ciclos”, uma iniciativa pensada para os corretores de seguros, cujo objetivo é trazer soluções e conhecimentos atualizados sobre sucessão empresarial, tema crucial para a perenidade dos negócios das corretoras de seguros.

O Grupo Bradesco Seguros celebra o mês dos corretores e agradece a parceria desses profissionais que tornam possível levar aos milhões de brasileiros, em todos os cantos do país, soluções completas em seguros que atendem às mais variadas necessidades de seus clientes.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.