Test-Drive Solidário Rodobens já contabiliza mais de 12 mil pratos de comida doados

Ação realizada em parceria com a ONG Banco de Alimentos promove grande convocação no sábado, com foco em novo recorde de doações – A Rodobens comemora um importante marco de uma de suas iniciativas dentro do pilar ESG, o Test-Drive Solidário, que reverte um prato de comida a cada test-drive realizado para a ONG Banco de Alimentos.

A ação já rendeu mais de 12 mil pratos desde o ano passado. Neste sábado, a empresa fará uma grande mobilização em suas 17 concessionárias para aumentar ainda mais esses números, com o Dia da Solidariedade Rodobens.

Quem passar pelas revendas, além de contribuir com a causa, poderá conhecer de perto os modelos híbridos disponíveis e conferir os produtos oferecidos pela Rodobens.

Serviço

Dia da Solidariedade Rodobens

Data: 28 de outubro

Horário: 8 h às 15 h Endereços: Site Rodobens

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.