Assessoria HUBSEGS amplia operação no ramo Auto com novas seguradoras parceiras

Com o objetivo de alcançar R$ 30 milhões de prêmio emitido no ramo Auto nos próximos dois anos, a HUBSEGS – uma das maiores assessorias do país – está ampliando o roll de seguradoras parceiras. Se em janeiro deste ano a assessoria já contava com a operação da Mapfre, Zurich e Sura, agora a carteira conta também com produtos da Suhai, Ituran e Darwin.

“Diferentemente da maioria das assessorias, preferimos começar e solidificar nossas operações nos seguros de nichos, como os Patrimoniais, de Responsabilidade Civil, Linhas Financeiras e de Pessoas. Agora queremos apoiar o corretor no segmento de Auto, levando em consideração esse momento desafiador em que ele vive”, afirma Celmo Vitória, um dos sócios da HUBSEGS e Líder do Produto Auto.

Segundo ele, o crescimento da assessoria – que conta com mais de cinco mil corretores cadastrados e atuação em todas as regiões do país – levou a empresa a ampliar o portfólio com produtos mais tradicionais.

Atualmente, além dos seguros tradicionais individual e frota, a HUBSEGS oferece também uma solução de seguro automóvel por assinatura. “Isso traz um novo modelo ao setor, proporcionando flexibilidade e conveniência aos clientes, permitindo que eles ajustem sua cobertura de acordo com suas necessidades”.

“Além disso, possibilitamos que aquele cliente que trabalha com associações de proteção veicular possa contratar o seguro através do seu corretor em uma seguradora”, completou Celmo.

Por conta desse amplo portfólio, a assessoria realiza periodicamente treinamentos, capacitações e palestras para seus corretores parceiros. ‘Nós buscamos auxiliar os corretores a alavancarem seus negócios, diversificando suas carteiras o máximo possível para gerar maior rentabilidade nas suas operações”, concluiu.

Sobre a HUBSEGS Insurtech

A HUBSSEGS é uma das maiores assessorias de seguros do Brasil e conta atualmente com mais de cinco mil corretores cadastrados. Com atuação em todo território nacional, a empresa representa comercialmente 20 das principais seguradoras brasileiras e realiza treinamentos e atualizações periódicas sobre os produtos em que atua, especialmente seguros Patrimoniais, de Responsabilidade Civil, Auto, Linhas Financeiras e de Pessoas. Para saber mais, basta acessar https://www.hubsegs.com.br.

Celmo Vitória, um dos sócios da HUBSEGS e Líder do Produto Auto.