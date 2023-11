Sabemi conscientiza sobre fraudes e golpes no ambiente digital

Campanha da seguradora tem como objetivo alertar clientes e parceiros – Somente no primeiro trimestre deste ano, foram registradas mais de 2,8 mil tentativas de fraudes financeiras em canais eletrônicos por minuto no Brasil, o que equivale a 365 milhões de tentativas de golpes ao longo de três meses. Divulgado recentemente, o dado alarmante é resultado do cruzamento de informações da empresa de segurança digital CAF com relatórios do Banco Central. Ainda segundo o levantamento, de janeiro a março de 2023, 1,73% das transações digitais no sistema financeiro do país teve intenções criminosas. “Infelizmente, fraudes e golpes fazem parte do dia a dia e é nosso compromisso auxiliar os nossos clientes e segurados fornecendo informações adequadas e orientações para que eles possam evitar este tipo de ocorrência”, ressalta o head jurídico da Sabemi, Felipe Rodrigues Lucas.

Para fornecer essas informações e orientações, a Sabemi está promovendo, pelo terceiro ano consecutivo, uma campanha de prevenção a fraudes e golpes. Voltada aos clientes, parceiros da empresa e ao mercado, ação tem como objetivo alertar sobre possíveis golpes relacionados a seguros e assistência financeira. A campanha de 2023 prevê a publicação de dicas de prevenção no site e nas redes sociais, além do envio de e-mails, newsletters e SMS com informações sobre como é possível se proteger. “Quanto mais pudermos disseminar informações sobre o assunto, menos expostos a riscos estarão nossos clientes e parceiros”, afirma o head jurídico da Sabemi.

Dicas da Sabemi

Dentre os conteúdos que serão veiculados na campanha, estão orientações sobre os canais oficiais da Sabemi e a sua forma de comunicação com seus clientes e parceiros, bem como informações sobre o envio de documentos. A empresa recomenda atenção redobrada nas situações de pagamento do saldo devedor e análise de propostas, por exemplo, já que, algumas vezes, elas são falsas e sugerem a transferência de dívidas em troca da suposta capitalização de investimentos, para fazer o dinheiro render mais. Os cuidados com o sigilo de senhas e com a disponibilização de dados pessoais a terceiros são fundamentais para evitar estes problemas.

Outra dica importante é recusar o contato de terceiros que se apresentem em nome da empresa – a Sabemi não atua em parceria com empresas de cobrança para quitação antecipada de saldo devedor. Para dúvidas, a orientação é acessar os canais oficiais disponíveis no site da Sabemi. E, em caso de oferta de produtos e serviços falsos, o cliente ou parceiro deve entrar em contato pelo 0800 880 1900.

Sobre a Sabemi Seguradora

A Sabemi Seguradora integra o Grupo Sabemi, que há 50 anos atua no ramo de seguros de pessoas, previdência e serviços financeiros, com foco na proteção e na segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de 1 milhão de segurados. Presente em todo o Brasil, a Sabemi conta com sucursais e canais digitais, além de mais de 300 representantes e corretores cadastrados. Dentre os seus principais reconhecimentos, estão as premiações na área de gestão de pessoas e valorização dos colaboradores, como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB.