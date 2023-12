Seguro Auto impulsa negócios e faz EZZE se aproximar ainda mais da meta de R$ 1 bi

Vendas acontecem por intermédio de corretores que têm total autonomia para definir melhor oferta, conforme perfil do cliente – A EZZE Seguros iniciou a comercialização de Seguro Automóvel através de seu Canal de Corretores. Trata-se do primeiro produto neste modelo de uma série de lançamentos em Personal Lines programados para 2024. A expectativa é que a companhia atinja R$ 1 bilhão de prêmios emitidos em todas as carteiras, ainda em 2023, e a projeção de crescimento é de 35% no próximo ano, meta que poderá ser alavancada também pelo produto Auto.

“A EZZE é uma empresa consolidada e abre novos horizontes através da atuação em diversos ramos e ampliação de seu portfólio, agora no segmento de Seguro de Automóveis. Temos o conceito de operação digital, onde o corretor tem total autonomia de definir o melhor modelo de negócio, além de selecionar a melhor oferta de acordo com o perfil do cliente”, explica Pedro Pimenta, diretor de Personal Lines da EZZE.

Com um atendimento altamente personalizado, a seguradora oferece amplas coberturas, as quais incluem serviços para proteção do veículo, desde os básicos até os mais completos, por meio de um sistema on-line muito simples, prático e que permite customizar diferentes necessidades.“Diversificar e ampliar nossas linhas de negócios estão entre os nossos pilares nestes quatro anos de operação. Unir nosso time de especialistas e nossos corretores parceiros em mais um lançamento, agora focado na área de Automóveis, só fortalece e consolida a EZZE como uma empresa multiproduto e multicanal”, destaca o CEO da EZZE, Richard Vinhosa.

