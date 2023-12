Akad aposta em programa de seguros para prestadores de serviço terceirizados

Seguradora digital fortalece a oferta de apólice unificada para gestão de terceirizados nas empresas em ação que marca a chegada de Caroline Santos como nova gestora de RCG – A Akad Seguros, seguradora digital investida pela GP Investimentos, está se reposicionando para em 2024 possibilitar que empresas centralizem em uma única apólice ou em um programa de apólices customizadas todos os seguros contratados por prestadores de serviços, terceirizados e parceiros da cadeia de suprimentos. A Akad já faz alguns testes com o modelo e com a escalada da estratégia o produto passa a se chamar Seguros para Risco e Gestão de Prestadores.

A novidade marca a chegada de Caroline Santos como nova gestora de subscrição de Responsabilidade Civil Geral (RCG) da Akad. Ao longo de 23 anos atuando em importantes multinacionais do mercado de seguros, a executiva acumula experiência na gestão de grandes carteiras corporativas de RCG com habilidade na condução de riscos complexos.

Sobre os Seguros para Risco e Gestão de Prestadores, a executiva explica que o produto é uma forma muito eficaz de transferência da exposição aos riscos trazidos pelo terceiro na medida cada programa é construído para o perfil do cliente. Ao invés de esperar que o prestador venha a adquirir uma apólice, a seguradora centraliza tudo em uma única apólice ou em único programa para profissionais com diferentes atividades e escopos de trabalho. “Essa modalidade padroniza as coberturas e resolve eventuais problemas de administração, gerando economia de escala e valorizando o tempo do gestor de risco”, destaca Caroline.

Segundo a Akad, a contratação dos Seguros para Risco e Gestão de Prestadores pode garantir proteção automática contra danos materiais e pessoais, mesmo que o serviço tenha sido realizado por apenas um dia ou algumas horas. O programa promove a centralização dos processos, a padronização de coberturas, limites e franquias, além de ser uma ferramenta de gestão de riscos moderna, que simplifica o controle do custo, vigência, franquia, coberturas e pagamento do seguro de cada prestador de serviço. “O gerenciamento dos seguros torna-se muito mais simples e eficiente”, ressalta a executiva.

De acordo com Caroline, a Akad tem contado com o apoio de corretores e assessorias de todo o Brasil para intensificar a divulgação do produto, já que a exposição de riscos nesse segmento vem aumentando. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI) apontou que 80% das empresas brasileiras utilizam a terceirização em pelo menos um setor ou atividade. Conforme dados do IBGE, em 2020, cerca de 4,3 milhões dos profissionais eram terceirizados, correspondendo a cerca de 25% dos trabalhadores formais.

“As empresas estão terceirizando funções e serviços que não necessariamente estão relacionados às atividades-fim”, observa a executiva. “Isso inclui não apenas serviços de limpeza, portaria e segurança, mas também a própria produção, como no caso das montadoras”, exemplifica. Segundo Caroline, é cada vez mais comum encontrar empresas com muitos terceirizados que ficam expostas aos riscos por não possuírem informações satisfatórias sobre as coberturas e assistências do seguro.

A executiva ainda esclarece que a gestão simplificada e centralizada das apólices tende a beneficiar também os corretores, que passam a não mais depender de uma produção pulverizada. A seguradora oferece um formato de contratação totalmente digital, com ganho de agilidade, sem a necessidade do preenchimento do tradicional questionário de aceitação de risco. “Para iniciar a análise e apresentação da proposta, basta submeter uma planilha com apenas 6 informações: razão social, CNPJ, escopo de trabalho do prestador, valor do contrato, número de prestadores e período de vigência do contrato”, conclui Caroline.

SOBRE A AKAD SEGUROS

