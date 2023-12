Pesquisa da Pitzi, startup de seguros para celular pioneira no Brasil, comparou preços em assistência técnica autorizada com planos de proteção que envolvem a tela de dispositivos – Pagar o seguro para smartphone pode sair quase 40% mais barato do que simplesmente trocar a tela do aparelho

Pesquisa da Pitzi, startup de seguros para celular pioneira no Brasil, comparou preços em assistência técnica autorizada com planos de proteção que envolvem a tela de dispositivos

Uma pesquisa da Pitzi, startup de seguros de celulares pioneira no Brasil, apurou que o valor total de planos de proteção para smartphones que envolvem quebras de tela e display pode sair quase 40% mais barato do que o preço para a troca em assistência técnica. O estudo levou em consideração os valores de lançamentos dos aparelhos Moto G22, Samsung Galaxy A22 5G e iPhone 11, todos de 128 Gb.

Os usuários do Moto G22, cujo preço de lançamento corresponde a R$ 1.399, pagariam por um reparo na tela o valor de R$ 599 em uma assistência autorizada Motorola. Já com o seguro Pitzi, por exemplo, desembolsariam o total de R$ 370,74 – economia de 38.11%. O valor ainda pode ser parcelado em até 12x, com mensalidade a partir de R$ 34, e o plano inclui atendimento de até duas quebras ao ano. Além disso, caso o aparelho seja sinistrado, o novo celular enviado pela startup tem garantia mínima de três meses.

Já o plano de proteção de tela do Samsung Galaxy A22 5G, considerando seu valor de lançamento de R$ 1.199, resulta na economia de 18,62% para até duas trocas de tela no ano. Sem proteção, o valor gasto em assistência técnica é de R$ 442 (cada quebra), já o preço total do seguro sai por R$ 359,70. Parcelado em até 12x, a mensalidade fica na faixa dos R$ 30 e o benefício da garantia mencionado anteriormente também é válido.

Os consumidores que não aderem ao seguro de tela Pitzi do iPhone 11, cujo valor de lançamento foi constatado em R$ 3.799, pagam o equivalente a R$ 1.470 a cada troca em assistência técnica. O plano de proteção de tela desse modelo sai por R$ 1.101,70. Parcelado em até 12x, a mensalidade fica na faixa dos R$ 92 e o plano ainda inclui a vantagem da garantia de três meses para um novo aparelho, caso o modelo atual seja sinistrado, além de contemplar até duas quebras ao ano.

Economia é de 50% em caso de furto ou roubo

Se acontecer uma ocorrência de furto ou roubo ao longo de um ano, a proteção total da Pitzi, a mais completa do mercado, que integra defeitos físicos, técnicos, falhas, quebras e pane elétrica; quebras de tela, câmera, vidro traseiro e qualquer avaria; líquidos como água doce, salgada, bebidas etc., gera ainda a economia de 50% no bolso do consumidor que usa um dos três modelos de smartphones apurados na pesquisa.

Isso porque o plano total do Moto G22 nesse caso sai por R$ 685,50 (o valor de lançamento do aparelho é de R$ 1.399), do Galaxy A22 5G sai por R$ 599,50 (preço de lançamento é de R$ 1.199) e o do iPhone 11, R$ 1.861,50 (valor de lançamento é de R$ 3.799).

É válido ainda considerar a vantagem de parcelar os valores em até 12x e a garantia de fábrica para celulares novos.

Sobre a Pitzi

A Pitzi oferece a maior e mais completa proteção em seguro para smartphones no Brasil, em parceria com varejistas e fabricantes. É pioneira no segmento de seguros para um dos mercados que mais crescem no país. Desde 2013, a empresa revoluciona o setor trazendo novos produtos e iniciativas. Para mais informações, acesse: www.pitzi.com.br ou @pitzibrasil.