CCS-RJ e Bradesco Auto/Re se encontram em café da tarde

Associados do Clube ficam sabendo dos lançamentos de produtos e tiram dúvidas – Da esquerda para a direita: Thiago Leite, gerente comercial, Abílio Riomayor Ferreira, Superintendente Comercial Sucursal Rio Centro, Emanuel Paiva Nascimento, Superintendente Regional RJ/MG/ES todos da Bradesco Auto/Re; Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ e Marco Aurélio Marques, diretor do CCS-RJ. Foto: Divulgação

Na tarde de 5 de dezembro, o Clube dos Corretores do Rio de Janeiro (CCS-RJ) promoveu com a Bradesco Auto/Re, na sede da companhia no Centro do Rio, um café para troca de informações e aproximação entre seguradora e associados. “Fizemos durante o ano uma série de encontros com as seguradoras. Sempre com o intuito de aproximar e criar um ambiente propício para novos negócios. Já fizemos o evento com o Bradesco Vida e Previdência e fechamos o ano com o Bradesco Auto/RE”, fala Fátima Monteiro, presidente do Clube dos Corretores do Rio de Janeiro (CCS-RJ).

Pela Bradesco Auto/Re estavam presentes Thiago Leite, gerente comercial, Abílio Riomayor Ferreira, Superintendente Comercial Sucursal Rio Centro, Emanuel Paiva Nascimento, Superintendente Regional RJ/MG/ES. O objetivo do time de especialistas era mais assertividade nas negociações, velocidade nas repostas e principalmente proximidade do corretor. “As novidades não ficaram somente na linha de produtos, mas também se estenderam as jornadas e processos da seguradora. Novas funcionalidades no portal de negócios, programa de Recompensa, tratativas de frotas e a novidade no fornecimento de peças, consolidado na região do Rio de Janeiro, que trouxe mais celeridade na liquidação de sinistros e tempo de permanência de nossos segurados em oficinas. Considero que o encontro foi muito relevante para nos aproximarmos e fortalecermos o CCSRJ e a gestão que está sendo feita”, declara Emanuel Paiva Nascimento, Superintendente Regional RJ/MG/ES.

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/