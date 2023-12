Grupo Bradesco Seguros concorre ao prêmio “RHs do Brasil 2023”

Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade, é a executiva indicada ao reconhecimento – A Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros, Valdirene Soares Secato, está na lista dos indicados ao do prêmio e certificação RHs do Brasil 2023, promovido pelo Portal do Garret.

A votação online está aberta até o dia 15 de dezembro e os profissionais escolhidos atuam nas Maiores e Melhores Empresas Brasileiras, segundo o critério do jornal Valor Econômico. Para votar em até 10 nomes da seleção, basta acessar aqui. Os mais votados serão reconhecidos pelo Portal do Garrett em um evento no início de fevereiro de 2024.

“Este ano foi muito significativo, ser selecionada para este reconhecimento é algo que faz meu olho brilhar e, com certeza, agradecer a cada um de minha equipe por nossas ações junto ao Grupo Bradesco Seguros”, finaliza Valdirene.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.