Assistências do seguro de Vida podem auxiliar na busca pela longevidade saudável

Aumento da expectativa de vida da população brasileira tornam serviços médicos disponíveis no produto fundamentais para levar qualidade de vida ao envelhecimento – De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida da população brasileira voltou a crescer após dois anos em declínio – consequência do período de pandemia de Covid-19. Após alcançar a faixa de 72,8 anos, em 2021, o índice foi elevado a 75,5 anos em 2022. E para uma população cada vez mais longeva, é fundamental contar com elementos que possam auxiliar no processo de envelhecimento saudável.

Um deles está no seguro de Vida, como destaca Hugo Ofugi, Superintendente Executivo de Gestão de Portfólio Vida da Brasilseg, uma empresa BB Seguros. “É preciso desmistificar o seguro de Vida e destacar a grande quantidade de possibilidades de utilização do produto em vida”, defende o executivo. No portfólio da BB Seguros, os planos Vida Plena e Vida Total contam com uma série de coberturas e assistências que materializam esse conceito. Disponível para segurados destes dois produtos estão as assistências de ‘Consulta Médica com Exame’ e ‘Segunda Opinião Médica’.

A primeira solução consiste na possibilidade de se consultar com um clínico-geral credenciado, para avaliação geral da saúde e a realização de exames básicos de sangue. Nele o segurado tem direito, ainda, a uma consulta de retorno, no prazo de 30 dias. Já a assistência de ‘Segunda Opinião Médica’ permite ter uma segunda avalição de resultados de exames de uma determinada especialidade, realizados no Brasil, em um Centro Médico Hospitalar nos Estados Unidos.

No plano Total, especificamente, o segurado ainda pode usufruir de benefícios premium. Entre eles, o Mapeamento Genético é capaz de apontar as diferentes predisposições genéticas do indivíduo, contribuindo para que se conscientize das potenciais vulnerabilidades de seu organismo e tome as atitudes necessárias para conviver com elas da melhor forma ou contorne as que representarem riscos ao bem-estar e à longevidade.

Além das soluções citadas acima, os segurados ainda têm orientação nutricional, orientação psicológica, entre outras assistências que podem ser utilizadas individualmente ou de forma combinada, o que viabiliza a adoção de hábitos mais benéficos, com bom custo-benefício. O plano Vida Plena custa a partir de R$ 16,08 mensais; e o Vida Total a partir de R$ 35,90 mensais. Para mais informações, acesse o site.

Sobre a Brasilseg

Empresa da BB Seguros, holding que concentra os negócios de seguros, previdência, capitalização e planos odontológicos do Banco do Brasil, a Brasilseg atua nos ramos de Vida, Habitacional, Rural e Massificados (Residencial, Empresarial, Condomínio e Máquinas e Equipamentos) com produtos comercializados nas agências do BB e em seus canais digitais. Emprega aproximadamente 2.100 colaboradores, possui uma Central de Relacionamento e Negócios própria na cidade de Franca (SP) e atualmente ocupa o 1º lugar no ranking acumulado de seguros no país.