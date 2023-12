Embracon recebe Selo Pró-Ética da CGU, primeira empresa de consórcios a ser reconhecida no prêmio

As 84 empresas selecionadas se mostraram comprometidas em implementar medidas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude – Visando conscientizar o setor privado sobre a importância de identificar e combater atos de fraude e corrupção, a Controladoria-Geral da União, em aliança com o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, realizou uma cerimônia para premiação das empresas no Pró-Ética 2023. Das 84 empresas selecionadas, a Embracon, uma das maiores administradoras de consórcios do Brasil, foi reconhecida por seu comprometimento em implementar medidas para a prevenção, detecção e remediação de atos de corrupção e fraude. A empresa foi a primeira no setor de consórcios a ganhar o prêmio.

Daniela Verassani, diretora de Governança, Riscos e Compliance, explica que a integridade sempre foi um pilar fundamental para o negócio, que conta com quase 3 mil colaboradores e 175 mil clientes ativos, e comemora o prêmio. “Para nós o selo Pró-Ética é o reconhecimento não só de processos e de políticas que divulgam o compromisso da empresa com a ética e a integridade, mas sim de uma cultura sólida, onde executivos, gestores e colaboradores estão o tempo todo comprometidos com esses pilares em suas ações diárias”, afirma.

A Embracon, que tem 35 anos de mercado, é regida pelo lema: “construir juntos, inovar sempre, ser simples e ser íntegro”. Segundo Luís Toscano, vice-presidente de Negócios da Embracon, o Código de Ética da Embracon estabelece quais ações e atitudes são premissas que norteiam as práticas da empresa. “Devem ser observadas e seguidas, de forma inviolável, em todas as nossas relações com clientes, fornecedores, colaboradores, parceiros e franqueados. O alinhamento de cada um com a ética e com as diretrizes do nosso código é a base para a nossa prosperidade e sustentabilidade. Porque realizar sonhos é o nosso propósito e a integridade é e sempre será o nosso maior ativo”, afirma.

Sobre o Pró-Ética

Os requisitos de admissibilidade das empresas foram previstos no regulamento do prêmio e avaliados rigorosamente pela Secretaria de Integridade Privada (SIPRIV) da Controladoria-Geral da União (CGU), a partir das respostas apresentadas no Formulário de Perfil e no Formulário de Conformidade. As empresas que alcançassem pontuação igual ou superior a 70 pontos e, cumulativamente, atingisse o mínimo de 40% em todas as áreas do questionário estaria habilitada a compor a lista Pró-Ética deste ano.

Nesta edição do selo, 84 empresas foram premiadas. Um aumento de mais de 26% quando comparado à última edição. Também houve a ampliação do número de participantes e das empresas avaliadas: 367 empresas acessaram o sistema e 299 finalizaram o preenchimento dos formulários de perfil e de conformidade. Dessas, 254 empresas foram admitidas para a fase de avaliação, o que representou um aumento de 30% no número de empresas avaliadas.

Sobre a Embracon

Há 35 anos no mercado de consórcios, a Embracon é uma das maiores e mais conceituadas empresas especializadas em consórcios e já entregou mais de meio milhão de bens. A empresa é autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e associada à ABAC (Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios). A Embracon possui cerca de 100 filiais próprias, 600 parceiros de negócios, considerando, varejistas institucionais, montadoras, cooperativas de crédito, bancos estaduais, empresas de máquinas agrícolas e quase 3 mil colaboradores celetistas.

Luís Toscano, vice-presidente de Negócios