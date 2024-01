Seguradora AVLA anuncia captação de US＄25 milhões para fortalecer plano internacional ambicioso

O financiamento visa fortalecer a posição financeira da empresa, expandir suas linhas de negócios e impulsionar sua entrada nos Estados Unidos -A seguradora chilena AVLA acaba de anunciar a captação de US$25 milhões, valor que será utilizado para fortalecer um plano internacional ambicioso traçado pela a empresa. O aumento de capital foi feito pelos acionistas existentes, incluindo importantes participantes, como: German DFI DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft, uma subsidiária do banco de desenvolvimento alemão KfW; Creation Investments, gestor de investimentos de impacto sediado em Chicago; e Altra, empresa de private equity com sede na Colômbia.

“Estamos animados em continuar fortalecendo a AVLA e expandindo nosso negócio voltado para pequenas e médias empresas na região. Após nosso desempenho bem-sucedido no México e no Brasil, estamos buscando impulsionar ainda mais nossos negócios nos EUA, visando empreendedores e PMEs. Temos o objetivo de atingir 150.000 clientes e gerar receitas de US$350 milhões em nossas operações nos próximos anos”, afirmou Ignacio Álamos, Fundador e CEO da AVLA.

Este aumento de capital solidifica a participação de investidores institucionais da AVLA, impulsiona o crescimento das operações recentes no México e no Brasil e abre caminho para novas linhas de negócios focadas em seguros de property and casualty para o segmento empresarial.

A AVLA alcançou uma receita de cerca de US$150 milhões em 2023. Isso coloca a AVLA entre as 5 maiores empresas do país em Seguro de Garantia e Crédito.

Sobre a AVLA:

A AVLA é um grupo segurador global que oferece soluções abrangentes em Seguro de Garantia, Seguro de Crédito e Seguro Geral para empresas. A AVLA opera atualmente no Chile, Peru, México e Brasil, apoiando mais de 65.000 pequenas e médias empresas em toda a região.