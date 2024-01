Hero Seguros firma parceria como patrocinadora oficial do Grupo BTR-Varese

Insurtech foi responsável pela segurança e tranquilidade para mais de 270 líderes durante caravana empresarial da maior e mais importante feira de varejo e consumo do mundo – A Hero Seguros, insurtech brasileira, anuncia mais uma parceria de sucesso. Responsável por 8% do marketshare no setor de seguro-viagem, a empresa se tornou patrocinadora oficial do seguro viagem ao Grupo BTR-Varese, conhecido por sua curadoria exclusiva que proporciona experiências de imersão in loco e digital nos principais eventos e polos do varejo mundial. A caravana ao maior evento do varejo ocorrido neste mês em Nova York, foi promovida pelo Grupo Arbo, e era composta por mais de 270 líderes das maiores empresas brasileiras, que teve todo o suporte do seguro viagem garantido pela Hero Seguros.

A aliança estratégica visou oferecer cobertura abrangente e atendimento de excelência aos participantes, garantindo que desfrutassem de uma viagem sem preocupações.

Guilherme Wroclawski, co-CEO e Cofundador da Hero Seguros, expressa entusiasmo com a parceria. “Ficamos extremamente honrados em sermos escolhidos como o provedor do seguro viagem oficial para essa caravana do Grupo BTR-Varese. Nosso objetivo foi proporcionar tranquilidade aos participantes, assegurando para que pudessem aproveitar ao máximo cada momento de suas experiências.”, comenta.

Arnaldo Franken, líder da holding do Grupo Arbo, com mais de 13 marcas que atuam em sete segmentos nas áreas de turismo, eventos e transmissão digital, destaca que a escolha foi estratégica pensando na confiabilidade da Hero no mercado, e certeza da tranquilidade e conforto dos integrantes.

“A parceria com a Hero Seguros representa um passo significativo em nossa busca incessante por oferecer as melhores condições para nossos participantes. A segurança e o bem-estar deles são prioridades, e confiamos na expertise da Hero para cumprir esse papel crucial durante nossa caravana”, comenta Arnaldo.

Sobre a Hero Seguros

Insurtech disruptiva especializada no mercado digital de seguros de viagem, a Hero Seguros foi fundada em março de 2022 por Raphael Swierczynski e Guilherme Wroclawski, profissionais com mais de 20 anos no mercado segurador e digital, e já conta com números expressivos. Com uma base de clientes de mais de 1 Milhão de clientes segurados e uma média de 70 mil bilhetes emitidos por mês, a empresa atua como uma MGA (Managing General Agent) em um modelo de negócios B2BC disruptivo, desburocratizando o acesso aos seguros viagem, tornando o processo mais rápido e personalizado.