fitinsur desenvolve portal de gestão de seguros da linha de responsabilidades para HDI Global

Uma plataforma para acesso de corretores e subscritores com capacidade para cotar, fazer a mediação, gerar proposta e emitir apólices diretamente pelo sistema da seguradora. Esse foi o projeto que a fitinsur – a primeira startup categorizada como ‘Insurtech as a Service’ da América Latina – acaba de concluir para a HDI Global Brasil, empresa do Grupo HDI especializada em linhas comerciais.

O projeto com a seguradora envolve os produtos D&O, Ambiental, Responsabilidade Civil Profissional e o RC Geral. Todos oferecem cotações online, com aceitação ou declínio automático para os perfis de risco pré-estabelecidos. O maior diferencial é a possibilidade do subscritor fazer a análise, ajustes nos prêmios e clausulados de cotações específicas através da própria plataforma, devolvendo diretamente para o corretor.

“A fitinsur vai nos ajudar a priorizar o ativo mais precioso: o tempo”, afirma Mônica Machado, subscritora da HDI Global. “Com foco em melhor atender à crescente demanda dos nossos parceiros, parametrizamos a plataforma para que os corretores tenham quase todas as cotações na hora, de forma conveniente e com a total comodidade de, inclusive, conseguir fazer todo o processo pelo celular, aumentando o potencial das vendas de oportunidade”, completa.

Segundo a executiva, nos casos mais complexos a cotação passará pela análise do subscritor e será devolvida diretamente pelo sistema, tornando a emissão da apólice mais simples e rápida para o corretor.

“Internamente, com a parametrização e automatização do processo de subscrição, ganhamos mais eficiência. A unificação de todo o processo em uma só plataforma, além de gerar uma rica base para BI (business inteligence), elimina processos manuais, aumenta a gestão, simplifica solicitações, consultas e controles, diminuindo o prazo de retorno”, garante Mônica.

“É um grande orgulho entregar mais um projeto para uma seguradora com tanto reconhecimento no Brasil e no exterior. Nosso objetivo, enquanto fornecedor de tecnologia, é empoderar nossos clientes para a rápida geração de novas ofertas de produtos de seguros personalizados, com foco na nova economia”, disse Denise Oliveira, CEO da fitinsur.

“Com base na nossa expertise, conseguimos ajudar qualquer player do mercado com foco em produtos de linhas comercias a criar processos automatizados e trazer, não só eficiência operacional, mas também aumentar a receita e entregas mais padronizadas e qualidade de subscrição”, concluiu.

Sobre a fitinsur

Fundada em 2019, a fitinsur foi a primeira startup categorizada como ‘Insurtech as a Service’ da América Latina. Empresa de tecnologia focada em gerar escalabilidade de negócios no segmento de seguros de linhas comerciais, sua plataforma viabiliza o desenvolvimento de novos modelos, produtos e canais de distribuição em ecossistemas digitais, além de suportar o processo de transformação digital de empresas tradicionais. Para saber mais, acesse: http://www.fitinsur.com.br.

Mônica Machado, subscritora da HDI Global

Denise Oliveira, CEO da fitinsur