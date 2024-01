Akad amplia liderança em RC Profissional com faturamento recorde

Seguradora digital já somava R$ 126 milhões em prêmios até o mês de novembro, alcançando 18,73% de participação de mercado de E&O – A Akad encerrou o ano de 2023 superando mais um recorde em prêmios com seu seguro de Responsabilidade Civil Profissional. Até o mês de novembro, a seguradora digital já ultrapassava a marca de R$ 126 milhões em prêmios emitidos no E&O, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). A companhia consolidou ainda mais sua liderança no segmento, representando 18,73% do mercado nacional.

De acordo com Bruno Mascarenhas, agora Head de E&O e Cyber da Akad, o desempenho recente é resultado do crescimento das vendas digitais do seguro. “Graças ao nosso fluxo simples e claro de contratação, os corretores se sentem mais amparados e confiantes para contratar conosco, aumentando cada vez mais nossa base de corretores ativos”, destaca o executivo, que soma o novo cargo com a função de Head de Produtos Digitais na própria Akad. Segundo Mascarenhas, a seguradora implementou melhorias para otimizar também o processo de renovação da apólice, que agora leva menos de 10 segundos.

Outra grande melhoria anunciada no ano passado para o seguro de Responsabilidade Civil Profissional foi o fim das restrições para honorários advocatícios. “Por meio de sua rede referenciada, a Akad garante 100% das despesas de defesa em caso de reclamação. Ainda é possível ao segurado optar por escolher seu próprio advogado, mas nestes casos ele deverá obedecer ao limite contratado”, explica Mascarenhas.

A seguradora também começou a oferecer opções do seguro com preços e franquias diferenciados para engenheiros e arquitetos. Segundo Mascarenhas, o produto passou a contemplar projeto e execução, o que proporcionou uma cobertura “mais adequada, com prêmios e franquias ajustados às particularidades do ramo de atuação”.

Erika Park, Coordenadora de E&O e Cyber da Akad, destaca ainda os projetos desenvolvidos em parceria com os corretores, visando auxiliar na divulgação e nas vendas do produto. “Tivemos dez eventos entre cursos e webinars voltados para E&O oferecidos gratuitamente em 2023, além de eventos presenciais em cidades estratégicas do País, campanhas sazonais e ações contínuas de marketing em mídia paga”, explica a executiva.

A seguradora, que já priorizava a ampliação dos canais de parcerias com associações, entidades, empresas, bancos e sindicatos, também vem expandindo as contas corporativas na careira. Assim, a Akad foca também em grandes contas de projetos específicos como mídia, grupos de engenharia e grandes escritórios de advocacia, o que ajuda a companhia a ampliar a liderança no mercado.

SOBRE A AKAD SEGUROS

Bruno Mascarenhas, Head de E&O e Cyber da Akad