Maria Cristina Bettencourt assume diretoria de Resseguros, Atuarial de Produtos, Produtos Corporativos e Precificação da Sompo Seguros

A Sompo Seguros S.A., subsidiária da Sompo International, empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão, acaba de contratar Maria Cristina Bettencourt como diretora de Resseguros, Atuarial de Produtos, Produtos Corporativos e Precificação. A executiva chega com o desafio de dinamizar os projetos de expansão do portfólio e estratégias de programas de resseguro para dar suporte aos planos de crescimento da companhia na área de Seguros Corporativos. “Estou empolgada com a oportunidade de poder liderar áreas tão estratégicas e contribuir com a ampliação das operações e fortalecimento da posição da Sompo Seguros na área de Grandes Riscos”, destaca a executiva.

Sobre Maria Cristina Bettencourt

Maria Cristina Bettencourt é diretora de Resseguros, Atuarial de Produtos, Produtos Corporativos e Precificação da Sompo Seguros. É Graduada em Ciências Atuariais e Administração de Empresas, com MBA em Engenharia de Produtos pela Escola Politécnica de São Paulo (Poli/USP) e MBA em Transformação Digital. Em mais de 20 de experiência no mercado de Seguros e Resseguros, atuou em cargos de liderança em companhias multinacionais nas quais esteve a frente de áreas técnica e comercial e no relacionamento com agentes do mercado, além de efetuar estruturação de programas de resseguro e contratos e desenvolvimento de novos negócios.

“A Sompo Seguros tem no know how de seus especialistas, a principal ferramenta para seguir na estratégia de se posicionar entre as mais expressivas companhias na área de Grandes Riscos. A chegada da Maria Cristina vem incrementar nossa capacidade de desenvolver soluções inovadoras, bem como reflete o compromisso contínuo da empresa em atrair profissionais excepcionais para impulsionar a excelência em todas as áreas de atuação”, ressalta Adailton Dias, diretor Executivo de Produtos e Resseguro da Sompo Seguros.

Sobre a SOMPO Seguros S.A

A Sompo Seguros S.A. é uma subsidiária da Sompo International, empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão. No Brasil, a companhia conta com uma equipe especializada e um diversificado portfólio de produtos e serviços de seguros com o objetivo garantir proteção com excelentes soluções de seguros e gestão de riscos. Seu amplo leque de ofertas contempla Seguros Corporativos nos ramos Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Petróleo & Gás, Engenharia, Financial Lines & Casualty, Garantia, Agrícola e RD Equipamentos (Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Não-Agrícolas), entre outros.

O Grupo Sompo tem sua origem no Japão, atua há mais de 130 anos no mercado de seguros e hoje conta com operações nos cinco continentes. No Japão, disponibiliza uma vasta gama de seguros nas áreas de Ramos Elementares, Vida e Acidentes Pessoais, além de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, saúde e bem-estar dos clientes.

