Clientes Vida PME da Zurich passam a contar com a aplicativo Livewell

Disponibilização de plataforma de saúde e bem-estar como benefício gratuito visa incentivar a adoção de hábitos saudáveis – Um estilo de vida saudável é aquele que promove a saúde física, mental e emocional de uma pessoa. Isso significa a adoção de hábitos alimentares equilibrados, prática regular de atividades físicas, sono adequado, gerenciamento do estresse e manter relações sociais e emocionais positivas. Adotar novos hábitos, muitas vezes, requer disciplina e comprometimento. E é aí que entra o novo benefício oferecido aos segurados do Zurich Vida Empresa PME, aplicável tanto para novos clientes quanto para as apólices já vigentes.

Agora, de forma gratuita, os clientes terão acesso ao Livewell, o aplicativo de saúde e bem-estar do Grupo Zurich que ajuda o usuário a ter uma vida mais saudável. “Queremos trazer aos nossos segurados qualidade de vida, incentivo a atividades físicas e de relaxamento”, diz Daniela Cruz, Superintendente de Vida, Previdência e Capitalização da Seguradora Zurich.

Ao fazer uso do aplicativo, o segurado pode monitorar seus hábitos, como o número de passos, horas de sono, minutos de exercício e, também, ganhar pontos por escolhas saudáveis e trocá-los por diversas recompensas. Ao receber um código de acesso no certificado do seu seguro PME, o segurado pode baixar o aplicativo, realizar o login com este código e usufruir dos benefícios disponibilizados na plataforma.

“O aplicativo permite ainda que o usuário crie suas próprias metas, dá acesso a meditações guiadas, conteúdos e dicas para uma vida mais saudável, além de permitir a participação em campeonatos virtuais, criar times ou entrar na equipe favorita para competir com outros usuários, o que também estabelece conexões entre os colaboradores além do trabalho”, pontua a executiva da Zurich.

Segundo Daniela, ao oferecer o Zurich Vida PME a seus colaboradores, as empresas podem contar com uma ferramenta importante na melhora da saúde dos mesmos. Na prática, isso se configura como um benefício para ambos, já que o aplicativo promove uma melhor qualidade de vida para os funcionários e ajuda a prevenir eventuais problemas relacionados à saúde no trabalho, como afastamentos e baixa produtividade.

“Este novo benefício está em linha com a nossa proposta de construir produtos de vida que possam ser utilizados em vida, no dia a dia das pessoas”, conclui a executiva.

Oportunidade para o corretor

O Zurich Vida PME é uma boa oportunidade de negócio para o corretor de seguros, que pode aproveitar o novo benefício para ressaltar ainda mais a importância do seguro de vida para as pequenas e médias empresas quando o assunto é retenção e atração de talentos e qualidade de vida dos colaboradores.

No caso do Livewell, vale ressaltar que ele já é usado pelos próprios colaboradores da Zurich: quase 40% baixaram o app e 32% são usuários engajados, utilizando as funcionalidades do aplicativo mensalmente, o que ajuda a comprovar a sua eficácia no acompanhamento contínuo das metas de saúde dos funcionários.

Daniela lembra que o seguro de vida é uma forma de democratizar a proteção à vida e à saúde dos brasileiros – atualmente, o produto da Zurich conta até mesmo com telemedicina.

“Pequenas e médias empresas representam a maior parte da economia brasileira, o que é uma oportunidade para o corretor ressaltar a sua importância para a proteção da população. Muitas empresas têm o desafio de entregar propósito, tranquilidade financeira e qualidade de vida para seus funcionários. Então, o seguro de vida é uma solução interessante para as companhias que querem proteger suas pessoas”, conclui Daniela.

Sobre a Seguradora Zurich

A Seguradora Zurich soma seu conhecimento de mais de 80 anos no Brasil à sua experiência internacional para oferecer soluções de seguros para pessoas e empresas brasileiras, tendo no centro de sua estratégia as necessidades dos clientes. A atuação da Zurich no Brasil é uma das maiores na América Latina, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e sustentável do país. Com este objetivo, a Zurich dispõe de produtos e serviços sob medida para este mercado e contribui com projetos de impacto para a comunidade, como o Zurich Forest, que apoia o reflorestamento e a restauração da biodiversidade no Brasil, refletindo a ambição global da seguradora de se tornar uma das empresas mais responsáveis e com maior impacto no mundo. Saiba mais aqui. A Seguradora Zurich integra o Zurich Insurance Group (Zurich), um segurador líder multilinha que serve tanto pessoas físicas como empresas em mais de 200 países e territórios. Fundada há mais de 150 anos, a Zurich vem transformando o setor segurador. Além de fornecer proteção por meio dos seguros, disponibiliza cada vez mais serviços de prevenção, como por exemplo os serviços que promovem o bem-estar e os que reforçam a resiliência climática. O Grupo Zurich tem cerca de 60 mil colaboradores e tem sede em Zurique, na Suíça. O Zurich Insurance Group Ltd (ZURN) está cotado na SIX Swiss Exchange e tem um programa de American Depositary Receipt (ZURVY) de nível I, que é negociado livremente no OTCQX.

Daniela Cruz, superintendente de Vida, Previdência e Capitalização da Seguradora Zurich