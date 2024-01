Fundação SURA abre inscrições para o edital “Cultura Latino-Americana

Fundação SURA abre edital “Cultura Latino-Americana” no México, Colômbia, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Brasil, Peru, Chile e Uruguai.

A iniciativa visa oferecer recursos financeiros de até US$ 100 mil para projetos binacionais de organizações culturais, ao mesmo tempo que promove atividades de relacionamento, visibilidade e capacitação ao longo de 15 meses.

Na primeira fase serão selecionadas 30 organizações culturais de 9 países da América Latina – Como parte da sua contribuição para os países onde está presente com os seus negócios de seguros, pensões, poupanças e investimentos, a SURA mantém um compromisso histórico com a promoção da arte e da cultura na América Latina, por isso a Fundação SURA acaba de anunciar a abertura do seu edital “Cultura Latino-Americana”, que visa criar e dar visibilidade para projetos culturais e artísticos, além de promover cenários adequados para o avanço e projeção de organizações culturais.

A Fundação fornecerá recursos de até US$ 100 mil para acompanhar projetos de duas organizações culturais dos países onde a SURA está presente (México, Colômbia, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Brasil, Peru, Chile e Uruguai), por meio de apoio financeiro, intercâmbio de experiências e fortalecimento do setor cultural.A iniciativa é direcionada a escolas de artes, companhias de dança, orquestras, museus, centros culturais, teatros, bibliotecas ou outras organizações que cumpram os requisitos e que desenvolvam constantemente projetos com elementos de identidade e interação com as comunidades.

“Reconhecemos que o apoio às organizações culturais é responsabilidade de todos, seja como cidadãos ou aliados do setor cultural. Por isso, conscientes da necessidade de fortalecer nosso papel no ecossistema cultural da América Latina, lançamos este edital com foco no fortalecimento coletivo da cultura”, afirma Maria Mercedes Barrera, diretora executiva da Fundação SURA na Colômbia.

Quais são os requisitos para participar?

Podem se inscrever organizações que:

Sejam reconhecidas como entidades ou organizações sem fins lucrativos: associações, fundações, corporações, cooperativas, entre outras.

Operam com recursos mistos e têm um histórico financeiro apresentado em balanço.

Influenciam processos de transformação social nos seus territórios e apoiem processos pedagógicos ou educativos.

Promovam a memória, identidade e/ou expressão de manifestações culturais típicas do território onde estão inseridas.

As organizações interessadas devem inscrever projetos binacionais que unam entidades com presença nos países já mencionados.

Quais projetos se podem candidatar?

Projetos de criação de produto, obra, conteúdo, serviço ou solução para uma necessidade ou reflexo da comunidade.

Práticas pedagógicas artísticas e/ou culturais de troca de conhecimento entre comunidades, com componentes de memória e gestão do conhecimento.

Projetos em que a ideia ou concepção da criação esteja previamente consolidada e participe para fins de sua materialização e produção.

Iniciativas já desenvolvidas e apresentadas para divulgação em novos cenários ou territórios.

As inscrições estão abertas até 17 de março de 2024 e serão selecionadas 30 organizações culturais e 15 projetos. A divulgação dos finalistas ocorre em abril de 2024 e o regulamento completo está disponível no site da Fundação SURA (site).

Sobre a Fundação SURA

O Grupo SURA e suas filiais direcionam uma parte significativa de seus investimentos sociais por meio da Fundação SURA, entidade criada em 1971 na Colômbia e que, posteriormente, expandiu sua atuação para o México e o Chile, em 2017. Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de habilidades e o bem-estar de comunidades em diversos países da América Latina. Além de liderar o programa de Voluntariado Empresarial, a Fundação SURA foca sua gestão em três áreas principais: Qualidade da Educação, Promoção Cultural e Cidadania e Democracia. Essas áreas são adaptadas de acordo com os contextos e necessidades específicos dos territórios em que atua. Saiba mais sobre a Fundação SURA no seu site.

Sobre a SURA Brasil

A Seguros SURA está presente em sete países da América Latina. Sua estratégia atual baseia-se em entregar bem-estar e competitividade sustentável às pessoas e às empresas, o que permite ampliar a visibilidade do entorno para se antecipar às tendências e aproveitar as oportunidades de negócios. Como especialista em Gestão de Tendências e Riscos, a SURA atua com seguros para empresas e para pessoas com soluções para os segmentos de Transportes, Frotas de Automóveis, Vida em Grupo e Acidentes Pessoais, Empresarial, Responsabilidade Civil, Residencial, Automóvel de Alto Valor, Bicicletas, sendo referência no mercado segurador no segmento de Mobilidade e Micro modais. Ao todo, são mais de 350 funcionários distribuídos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Londrina, Salvador, Recife e Fortaleza, que atendem todo o território nacional. A presença em mais estados cria vínculos e possibilidades de entendimento do mercado e a geração de valor em todo o Brasil. Em 2023, a SURA foi certificada mais uma vez com o selo Great Place to Work® e está no grupo das Melhores Empresas para se Trabalhar do GPTW no Brasil. Para obter mais informações sobre a Seguros SURA, acesse o site.