Saiba como vai funcionar o Sistema de Consulta de Seguros da Susep

Ferramenta estará disponível no site da Autarquia a partir de 13 de novembro – A Superintendência de Seguros Privados anunciou, em coletiva de imprensa realizada esta semana, o lançamento do Sistema de Consulta de Seguros, ferramenta que estará disponível a partir de 13 de novembro para toda a população.

No lançamento do Sistema, será utilizada uma base de dados que já conta com 800 milhões de apólices e/ou bilhetes, permitindo que sejam consultados, entre outros, os seguros de automóveis, habitacional, patrimonial (por exemplo, seguro residencial), de responsabilidades, rural, riscos financeiros (por exemplo, crédito e fiança locatícia), tanto para os seguros aceitos no Brasil, como no exterior por seguradoras brasileiras.

Com a nova ferramenta, todo cidadão brasileiro, por meio de autenticação na sua conta “gov.br”, conseguirá pesquisar os seguros que possui em seu nome, podendo identificar se todas as suas apólices se encontram devidamente registradas e, principalmente, se todos os seguros que constam em seu nome foram voluntariamente e conscientemente por ele contratados.

O superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, destacou que, além de permitir que o consumidor gerencie adequadamente suas relações econômicas, o sistema também traz benefícios ao regulador e ao mercado. “Por meio do sistema, o consumidor verificará, e pode avisar a Susep, sobre questões que encontrar na ferramenta. Assim, ganhamos uma grande colaboração de toda a massa de consumidores como fiscais, alimentando dados em tempo quase real. Essa aferição de informações rápida, processada e fiscalizada pelo ente fiscalizador, inspira confiança e, assim, haverá mais negócios sendo feitos pelos seguradores”, afirmou.

A melhoria da experiência para o consumidor de seguros após o avanço também foi ressaltada por Octaviani: “Em um mercado no qual a fiscalização é correta e eficaz, o consumidor é capaz de olhar para o mercado e saber exatamente o que está comprando. Quando ele fizer uma reclamação que for adequadamente endereçada, ocorre um aumento de confiança no mercado inteiro. Ainda estamos começando a usufruir dos benefícios do sistema, que elevará a fiscalização e a experiência no mercado de seguros a um outro patamar”.

Com relação à segurança, o Coordenador do Projeto do Sistema de Registro de Operações (SRO), Hugo Mentzingen, explicou que o sistema foi desenvolvido com total observância à Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que segue as mesmas regras dos demais serviços que fazem parte do gov.br. Além disso, o coordenador afirmou que os dados são consultados diretamente da base de dados das registradoras homologadas pela Susep e não podem servir a nenhum outro fim senão a prestação de informações ao regulador, garantindo assim a privacidade.

O avanço faz parte da evolução do SRO, que é o projeto de modernização do envio de dados à Susep pelo mercado supervisionado através das empresas cadastradas como registradoras de operações de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguros.

Para assistir à coletiva de imprensa, acesse o canal da Susep no YouTube:

https://owa3.redehost.com.br/owa/redir.aspx?C=wVem9po3xN-OvnZhAk63f5c6yybsq8dnBNZk-8KUA3DLWULn8eHbCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fsuseptv