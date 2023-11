Prêmio de Inovação em Seguros registra recorde de projetos inscritos

Ao todo, foram habilitados 60 projetos em Produtos e Serviços, 50 em Processos e Tecnologia, 48 em Comunicação e 33 em Sustentabilidade – A edição 2023 do Prêmio Antônio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, Previdência Aberta, Saúde Suplementar e Capitalização, organizado e promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), registrou o marco recorde de 209 inscrições, superando as 12 edições anteriores. Do total, foram habilitados 60 projetos na categoria de Produtos e Serviços, 50 em Processos e Tecnologia, 48 no grupo Comunicação e 33 em Sustentabilidade.

A equipe responsável pela premiação destacou alguns fatores determinantes para o significativo aumento no número de inscrições e projetos qualificados. Segundo eles, o elevado engajamento de profissionais de diversos setores, aliado à estrita observância do regulamento, resultou na aprovação de 91% das inscrições para a fase de competição. Além disso, a adesão de novas empresas interessadas em participar da premiação, em benefício do setor segurador, também foi reconhecida pela equipe como um fator crucial para esse sucesso.

Todos os autores já foram notificados sobre o status de seus trabalhos e deverão ficar atentos ao anúncio da lista de finalistas, prevista para o dia 14 de novembro de 2023. Todo o cronograma do Prêmio com as próximas fases do concurso também pode ser consultado no site oficial.

A entrega dos prêmios está marcada para acontecer no dia 30 de novembro de 2023, no Museu do Amanhã, Rio de Janeiro. O Prêmio de Inovação em Seguros tem o objetivo de reconhecer as iniciativas dos profissionais da área de seguros, que apresentem relevantes impactos para suas empresas, seus acionistas, para o setor e à sociedade.

Sobre a CNseg

