Omint torna-se membro da MDRT

Filiação da seguradora beneficia corretores parceiros que terão oportunidade de tornar-se associados à MDRT – A Omint Seguros passa a ser membro da MDRT (Million Dollar Round Table), uma associação internacional e independente composta pelas principais seguradoras, corretoras de seguros e empresas do setor financeiro. Os membros MDRT demonstram conhecimento profissional excepcional, conduta ética rigorosa e excelente atendimento ao cliente, que compõe o padrão de excelência nos negócios de seguros de vida e serviços financeiros.

“Esta certificação vem ao encontro da nossa atuação no mercado segurador brasileiro e é um marco importante em nossa jornada entre as melhores empresas deste segmento do mundo”, conta o Diretor de Vendas de Seguros da Omint, José Luiz Florippes. “Estamos comprometidos em oferecer o mais alto nível de serviço e proteção aos nossos clientes e as melhores oportunidades aos nossos corretores parceiros”, complementa.

Mais benefícios aos corretores

Os corretores parceiros Omint Seguros também se beneficiarão da filiação à MDRT. “Os que estiverem aptos à filiação, de acordo com as regras da MDRT, terão suas inscrições enviadas pela própria Omint. Além disso, eles terão acesso a inúmeras facilidades, como treinamentos e workshops realizados pelos executivos da entidade, potencializando ainda mais às vendas”, diz Florippes.

Os membros, corretores de seguros com produção anual de, no mínimo, R$ 140 mil, terão ainda acesso a um aplicativo que reúne as informações necessárias para realizar uma venda de seguros, abordar o cliente, falar ao telefone, explicar os diferenciais dos produtos, como usar ferramentas digitais e quantas visitas fazer por dia para fechar vendas.

Seguro de Vida Individual

Apenas 18% da população brasileira possuem um seguro de vida, mas a Omint Seguros acredita no potencial das soluções oferecidas e na maior conscientização da população. “O seguro de vida é um produto que pode ser direcionado para diferentes tipos de perfis, sejam eles econômicos e/ou familiares. Diante disso, o corretor deve criar a percepção de que o seguro tem a flexibilidade para atender às mais variadas demandas, cumprindo o objetivo de promover proteção ao segurado”, declara o executivo.

MDRT

O MDRT é uma associação que nasceu em 1927 por meio de um grupo de corretores dos Estados Unidos, que tinha o objetivo de promover as melhores práticas profissionais para que mais corretores conseguissem potencializar suas vendas. Atualmente a entidade reúne mais de 70 mil profissionais em 72 países, incluindo o Brasil.

Diretor de Vendas de Seguros da Omint, José Luiz Florippes.