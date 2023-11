Tempo conquista pela primeira vez o Selo Ouro do Programa Brasileiro do GHG Protocol

A Tempo, líder nos segmentos de assistências, conveniências e serviços especializados, obteve pela primeira vez o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol¹ pelo seu inventário de emissões de gases do efeito estufa no último ciclo de 2023. Essa certificação é o reconhecimento que o inventário apresentado pela Tempo possui o mais alto grau de qualificação e reforça o compromisso da companhia na gestão de suas emissões.

De acordo com Rodrigo Chu, superintendente de planejamento da Tempo, o selo Ouro reflete o amadurecimento da companhia com relação à sua responsabilidade socioambiental, permitindo com que a Tempo busque o constante aprimoramento dos dados de modo a gerar subsídios cada vez mais qualificados para lidar e gerenciar as suas emissões.

Anterior ao reconhecimento pelo Programa Brasileiro do GHG Protocol e a divulgação do inventário no Registro Público de Emissões, a Tempo já vinha medindo as suas emissões desde 2020. Isso permitiu à Cia, maior conhecimento dos fatores que causam impacto ambiental e com isso na criação de algumas iniciativas para reduzi-lo.

Uma das principais iniciativas foi a criação do produto “Tempo Sustentável” cujo propósito é de se desenvolver parcerias com os seus clientes, para se alcançar zero emissões líquidas nos serviços prestados pela Assistência 24hr. Esse movimento é inovador no mercado brasileiro de Assistências e a Tempo com essa iniciativa busca desempenhar um papel de grande incentivador no combate às mudanças climáticas.

Desenvolvido pelo FGVces e WRI, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), World Business Council for Sustainable Development (WBSCD) e 27 Empresas Fundadoras, o programa é responsável pela adaptação do método GHG Protocol ao contexto brasileiro, além do desenvolvimento de ferramentas de cálculo para estimativas de emissões de gases do efeito estufa (GEE).