Faturamento do Grupo Bradesco Seguros cresce 11% de janeiro a setembro de 2023, totalizando R$ 78,6 bilhões

Lucro líquido atingiu R$ 6,5 bilhões, o que representa aumento de 32,5% frente ao mesmo período de 2022 – O Grupo Bradesco Seguros registrou Faturamento de R$ 78,6 bilhões de janeiro a setembro de 2023, o que representa expansão de 10,9% frente ao mesmo período do ano passado. O Lucro Líquido atingiu R$ 6,5 bilhões, registrando aumento de 32,5% na mesma base de comparação, com evolução significativa do ROAE de 18,6% para 22,0%. Já o Resultado Financeiro cresceu 15,5% nos nove primeiros meses do ano, alcançando R$ 5,8 bilhões, influenciado pelo comportamento dos índices econômico-financeiros.

A expansão do faturamento, a boa performance da margem financeira, a melhora do Índice de Comercialização e a estabilidade do Índice de Eficiência Administrativa, que permanece em um dos melhores patamares dos últimos trimestres, contribuíram para o avanço do Resultado das Operações, que totalizou R$ 13,1 bilhões no acumulado do ano, alta de 25,6% em relação ao mesmo período de 2022.

As Provisões Técnicas do Grupo cresceram 10,4%, chegando a R$ 350 bilhões em setembro, e os Ativos Financeiros evoluíram 9,1%, alcançando R$ 374 bilhões. Em indenizações e benefícios, foram pagos R$ 40 bilhões de janeiro a setembro de 2023, alta de 12% em relação ao mesmo período de 2022.

O bom desempenho reflete a consistência da estratégia de atuação do Grupo Segurador, focada no fortalecimento das áreas comerciais das empresas do Grupo, e os investimentos em tecnologia da ordem de R$ 2 bilhões realizados em 2022 e ao longo de 2023, que aceleraram a transição digital da companhia, reduzindo despesas e otimizando processos, propiciando avanços importantes na jornada e na experiência tanto do cliente quanto do corretor.

Em um ambiente de forte incentivo à inovação, o Grupo implementou diversos projetos relativos à transformação digital e envolvendo o uso massivo de dados, além de vários outros voltados ao clientecentrismo. Até setembro de 2023, as vendas por meios digitais cresceram 32,6%, ultrapassando R$ 2,4 bilhões. Para os próximos meses, estão previstas diversas iniciativas que promoverão ainda mais facilidades nas jornadas digitais de clientes e corretores, baseadas em demandas advindas de pesquisas sistematicamente promovidas pelo Grupo.

No ramo de Saúde, o crescimento de prêmios da Bradesco Saúde superou 19%, apoiado pela boa performance dos planos regionais. A Bradesco Saúde também lançou programa de capacitação de corretores com foco em vendas de seguros Saúde e Dental para PMEs nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, além da página “Com Você Corretor”, contendo informações para otimizar a experiência digital dos parceiros comerciais nas jornadas de atendimento pré e pós-venda.

Em Previdência, cujas contribuições cresceram cerca de 13%, a Bradesco Vida e Previdência ampliou sua grade de fundos de investimento e a participação de gestores terceiros, reforçando, ainda, o foco nos produtos com atributos de longo prazo e com coberturas de riscos, como a Pensão Temporária Bradesco e a família Target Date. A empresa também criou uma estrutura dedicada para assessoramento na oferta de rendas para o período de pagamento de benefícios previdenciários, que passou a operar no terceiro trimestre. Houve avanços significativos nas jornadas digitais para simplificar transações, consultas e alterações de informações, visando tornar ainda mais fluidas e transparentes as interações com clientes, gerentes e corretores.

Em Seguro Auto, diante do aumento expressivo de vendas verificado no segmento nos últimos anos no Brasil, a Bradesco Seguros lançou uma cobertura exclusiva para veículos elétricos, tendo como principais diferenciais a proteção para bens deixados no interior do carro e acessórios, como cabo de carregamento e carregador portátil, além de reboque para posto de recarga mais próximo em caso de descarga da bateria.

Em comemoração ao Dia do Caminhoneiro, a empresa também ofereceu, com validade em setembro, condições especiais para a contratação do Bradesco Seguro Caminhão, incluindo descontos e parcelamento nos prêmios para novos negócios.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.