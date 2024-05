Rodobens se destaca com mais 80 pontos em índice de satisfação de clientes

Pesquisa NPS mostra a boa atuação da marca com seus consumidores ao longo de 2023 – Rodobens Seguros ganhou destaque no último levantamento do Net Promoter Score (NPS), com um resultado acumulado expressivo de 80 pontos. O número é referente a uma pesquisa que utiliza dados quantitativos e qualitativos para avaliar a satisfação dos clientes com a experiência com a empresa. Além disso, o índice também busca saber a probabilidade do consumidor indicar os produtos e serviços prestados.

Em 2023, a performance mensal da Rodobens Seguros já mostrava sua relevância frente aos seus parceiros e clientes, com uma pontuação que chegou a 87,2 em dezembro, como aponta a pesquisa. “Com o bom desempenho e destaque na média de pontos neste ano, temos orgulho da nossa atuação sólida no mercado e da nossa capacidade de oferecer soluções de qualidade que atendem às necessidades dos clientes”, afirma Luis Guilherme Vilela, diretor da Rodobens Seguros.

No período de 2022, o NPS acumulado de seguros da empresa foi de 75,9, já atendendo os requisitos de qualidade para seus usuários. Contudo, no último ano, a empresa cresceu ainda mais com seu bom posicionamento e prestação de serviços.

“Esses resultados foram frutos de todo o trabalho realizado por nossos times, tanto comercial, quanto atendimento, backoffice e diretoria no cumprimento dos padrões de excelência para as necessidades dos clientes, assim como melhorias identificadas a partir de avaliações anteriores. Os índices da NPS são fatores de extrema importância para entendermos a melhor forma de atuar e alinhar como podemos evoluir ainda mais, visando sempre nossos objetivos de crescimento no futuro”, finaliza Vilela.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP), presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

