Bradesco Seguros realiza workshop com oficinas referenciadas, fornecedores de peças, área comercial, corretores e assessorias de seguros

Eventos buscaram aproximar a Seguradora de seus parceiros e discutir novas estratégias – A Bradesco Seguros organizou workshops exclusivos para fortalecer suas alianças estratégicas. O intuito foi estreitar os laços com oficinas de referência, fornecedores de peças automotivas, corretores e empresas de assessoria em seguros.

Esses encontros foram realizados em diversas cidades, como Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Uberlândia (MG), Curitiba (PR), Brasília (DF), Goiânia (GO), São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Cascavel (PR), Londrina (PR), Bauru (SP), Salvador (BA), Recife (PE) e Belo Horizonte (MG), abordando questões relacionadas a Sinistros, como rede de serviços, regulação, fornecimento de peças e padrões de qualidade. Mais de 400 participantes já foram alcançados nessas localidades.

Os Superintendentes Regionais representaram a área Comercial da Bradesco Seguros nos encontros, responsável pela interação com os corretores na comercialização de produtos.

“A estruturação da área de Gestão de Peças da Bradesco Seguros permitiu a internalização das operações. Atualmente, estamos implementando esse novo modelo de fornecimento de peças nos estados das regiões Sul e Sudeste do Brasil, estabelecendo uma comunicação direta com nossas oficinas de referência e fornecedores de peças, o que tem contribuído para melhorar a qualidade e reduzir os prazos de entrega” explica Marcio Jordão, Superintendente de Sinistros da Seguradora.

A Bradesco Seguros já está planejando os próximos workshops, que serão realizados em Fortaleza (CE) em junho e Santos (SP) em julho.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 7 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/23) e de R$ 791 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,5% (até dez/23) em market share de automóveis no mercado e 15,5% (até dez/23) de market share em residencial.

Marcio Jordão, Superintendente de Sinistros da Bradesco Seguros