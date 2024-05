Rastreador para carretas com placa solar sustentável chega ao mercado

Grupo Tracker vai lançar o equipamento na Exposec 2024, nos dias 4, 5 e 6 de junho, em São Paulo – Pioneira no mercado, o Grupo Tracker vai lançar um rastreador para carretas 100% alimentado pela energia solar, durante a Exposec 2024, que acontece entre os dias 4 e 6 de junho, no Expo São Paulo. A empresa, que é a maior do país em localização e recuperação de veículos, vai apresentar o produto e outras tecnologias em tempo real.

A solução Tracker Carreta Solar une a tecnologia Tracker GPS à alimentação por energia solar. “O rastreador provê maior eficiência e autonomia de posicionamento e ainda permite identificar se a carreta está cheia ou vazia, através de sensores inteligentes integrados com a solução Tracker”, afirma a diretora de Marketing e Vendas, Ana Claudia Blanco Cardoso, que completa: “as placas solares são essenciais para a sustentabilidade do planeta, convertendo a energia solar em eletricidade limpa e renovável. Reduzem a dependência de baterias com alimentação por combustíveis fósseis, diminuem as emissões de carbono e combatem, em paralelo, o aquecimento global”. A placa solar é instalada no teto da carreta, conectada à solução Tracker GPS.

“O produto foi desenvolvido para atender as necessidades de parceiros e do mercado, que mantém carretas desacopladas por longos períodos, permitindo assim a gestão do posicionamento desses patrimônios”, conta a executiva. O rastreador será comercializado para empresas e particulares.

E esta não será a única novidade do Grupo Tracker no evento. O Tracker GPS e a radiofrequência também serão demonstrados em tempo real, no stand. “O aprimoramento das tecnologias de segurança e gestão que temos no portfólio é um compromisso da empresa, em 2024. Também estamos trabalhando no desenvolvimento de soluções de isca móvel 4G, solução de Fadiga e RFID para identificação do motorista. E tudo isto integrado com a telemetria, visando ampliar a atuação logística do Grupo Tracker em diversos segmentos de mercado, como alimentos, bebidas, construção, frigorificados, mineração, montadoras, financeiras e fracionados em geral”, finaliza Ana Cardoso.

O Grupo Tracker possui a maior estrutura de antenas na América Latina e contabiliza mais de 57 mil recuperações, que evitaram prejuízo superior a R$ 4 bilhões em patrimônio. Atua à frente dos segmentos de transporte e logística, segurador, construção civil, agronegócio e varejo. A tecnologia utilizada nos rastreadores da companhia é a Radiofrequência, considerada a melhor solução para roubo e furto e é imune à ação de inibidores de sinais – jammers. Também comercializa produtos baseados no GPS/GPRS, indicados para monitoramento e gestão de frotas.

Serviço:

Exposec 2024

Data: 04 a 06 de junho de 2024

Horário: 13h às 20h

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, KM 1,5 – Água Funda, São Paulo