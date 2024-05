IBDS firma parceria com universidades para auxiliar vítimas das enchentes do RS

Instituto Brasileiro do Seguro oferece treinamento para as assessorias jurídicas gratuitas dentro de universidades – Um dos desafios sofridos pela população afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul é a perda total ou parcial de bens, móveis e imóveis. Para auxiliar as pessoas que tiveram perdas desse tipo, o Instituto Brasileiro de Direito do Seguro (IBDS) criou um programa de parcerias com universidades gaúchas a fim de treinar estudantes de cursos afins para o atendimento gratuito da população e ajudar a dirimir dúvidas sobre seus seguros contratados.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) foi a primeira a firmar a parceria. “Além da defensoria pública, as universidades brasileiras têm as assessorias jurídicas universitárias, que oferecem auxílio para quem não tem acesso ao direito privado”, explica a advogada Helena Chagas, do escritório ETAD – Ernesto Tzirulnik Advocacia e membro do IBDS. “No caso da UFRS, todas as áreas do Direito se reuniram em uma grande força tarefa para ajudar a população impactada”, destaca.

As consultas podem ser feitas pelo e-mail sos.rs@ibds.com.br. O governo federal, por meio da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP também disponibiliza canal especial para esclarecimentos e reclamações: 0800-0218484.

O IBDS traz algumas orientações gerais para a situação de perda ou danos de bens assegurados:

O aviso do sinistro deve ocorrer o mais rápido possível;

Com o aviso, devem ser anexados RG e CPF do segurado, fotos e vídeos do dano, documentos relacionados ao bem segurado (por exemplo, se for um veículo, enviar o documento do automóvel);

Guarde o registro do aviso: anote protocolos de ligações, salve e-mails, tire print das telas dos aplicativos.

O IBDS entende que o seguro privado é um dos principais instrumentos para o advento de uma sociedade livre, justa e solidária.

Desde 2000, o IBDS promove o desenvolvimento de pesquisa e estudos do direito do seguro e difunde o conhecimento por meio de fóruns, palestras e cursos com especialistas brasileiros e estrangeiros