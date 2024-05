FGV promove a II Conferência Anual de Mediação e Arbitragem

Especialistas debaterão temas atuais sobre as soluções extrajudiciais de litígios – No dia 7 de junho, a FGV Câmara realizará a II Conferência Anual de Mediação e Arbitragem. Essa edição vai abordar os elementos econômicos e a relevância dos meios extrajudiciais como mediação, arbitragem e dispute boards para o desenvolvimento do ambiente de negócios no país. Os convidados para debater os temas são: os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ricardo Vilas Boas Cueva e Teodoro Silva Santos; o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Antônio Anastasia; a desembargadora Monica de Piero; o desembargador Agostinho Teixeira; e o procurador do estado do Espírito Santo, Igor Gimenes Alvarenga. A programação ainda contará com a presença de juristas e especialistas, como Ivan Nunes Ferreira, Gilberto Giusti, Juliana Bumachar, Matheus Teodoro Ramsey, Fernanda Bragança e Joísa Dutra, diretora do FGV CERI (Centro de Regulação em Infraestrutura). O evento é gratuito, mas é necessário fazer a inscrição. O certificado de participação será enviado por e-mail após a conclusão do evento.

Serviço:

Evento: II Conferência Anual de Mediação e Arbitragem

Data: 7 de junho de 2024

Local: Centro Cultural FGV – Praia de Botafogo, 190

Horário: 8h30 às 12h30

Link de inscrição: Link

Programação

8:30 | Recepção e credenciamento

9:00 | Mesa de Abertura

9:30 | Painel 1: Arbitragem e segurança jurídica: efeitos sobre o ambiente de negócios

10:30 | Painel 2: Empresas em crise e mediação

11:30 | Painel 3: Dispute boards em ambiente de negócio: desenvolvimento econômico dos setores regulados

12:30 | Encerramento