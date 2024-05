Lockton Brasil realiza visita ao Porto de Santos

Clientes da corretora acompanharam as novidades dos riscos ambientais para transportes marítimos e operadores portuários – A Lockton, maior corretora independente do mundo, realizou uma visita técnica no Porto de Santos que teve como tema central “Os desafios operacionais e jurídicos do setor logístico e cases de sinistro”. Estiveram entre os convidados clientes e parceiros, além dos especialistas da Lockton que embarcaram em uma escuna para visitar todo o perímetro portuário da cidade enquanto Simone Ramos, Diretora de Portos e Logística, e Paulo Cremoneze, Especialista em Direito Marítimo e Securitário, lideraram um bate-papo sobre Riscos Operacionais.

“Ao realizar este tipo de experiência damos a oportunidade aos nossos clientes e parceiros de conhecer e vivenciar os desafios operacionais e jurídicos do setor logístico. É um evento que nos permite estreitar o relacionamento com eles e ouvir para entender e oferecer soluções sob medida a partir das suas demandas. Com isso, fortalecemos e consolidamos a nossa parceria”, conta Simone Ramos.

“A nossa parceria com a Lockton é de longa data e temos grande histórico de cases de sinistros logísticos e portuários. Por isso, é sempre um prazer poder contar essas histórias que nos inspiram a estar sempre à frente do tempo, inovando para atender cada vez melhor as necessidades dos nossos clientes”, comenta Paulo Cremoneze.

No evento, a empresa compartilhou também a necessidade de desenvolver soluções personalizadas, o papel do mapeamento de risco, os sinistros existentes para esta área e as novidades do mercado.

A Lockton é a maior corretora de seguros independente do mundo. Presente em 125 países, foi fundada por Jack Lockton em Kansas City, Missouri, EUA, em 1966. Chegou ao Brasil em 1994 e possui escritórios em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte.