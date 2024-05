Vistoria digital da Justos agiliza o processo de contratação e de sinistro para segurados

A Justos, empresa de seguro auto que usa tecnologia para recompensar motoristas conscientes, tem na vistoria digital um importante aliado para facilitar a vida dos segurados: com ela, é possível realizar tanto a vistoria para contratar o seguro, como a vistoria para solicitar um sinistro do veículo de qualquer lugar. Para isso, é preciso apenas de um celular conectado à internet.

Déborah Patrício, Gerente de Produtos, da Justos, destaca que não é preciso saber fazer fotos ou vídeos profissionais, mas é importante que todo o material enviado tenha qualidade — afinal, é por meio dele que o veículo será avaliado. Além disso, é possível que o cliente precise encaminhar para a Justos os documentos e informações do condutor e do veículo.

A vistoria online promove benefícios como agilidade, comodidade e facilidade para o cliente. Quando comparada com a vistoria de sinistro realizada de forma presencial, a vistoria online pode fazer com que o sinistro seja finalizado em até, aproximadamente, 5 dias mais rápido. Outra vantagem da vistoria digital é não ser preciso fazer nenhum tipo de agendamento, o cliente faz todas as etapas via aplicativo, no seu tempo.

“A Justos já nasceu no ambiente digital e, portanto, sabemos da importância de oferecer comodidade para o cliente, com processos fluidos e intuitivos. Desta forma, ter que levar o carro até uma oficina presencialmente para demonstrar os danos é uma grande fricção que a Justos se propôs a eliminar por meio de uma experiência de vistoria pós-sinistro totalmente digital”, finaliza Déborah.

