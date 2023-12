Rodobens registra aumento de 20% no faturamento com gerenciamento de riscos

Resultado acompanha avanço do número de veículos que fazem transporte de cargas no País, que chegou a 120 milhões neste ano – O gerenciamento de riscos é uma prática essencial para empresas que transportam cargas. Na Rodobens, o aumento na busca por soluções que minimizam riscos relacionados ao transporte de cargas – como acidentes, roubos, falhas mecânicas e multas de trânsito – contribuiu com o avanço de 20% no faturamento da empresa no consolidado dos nove meses de 2023, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Recente pesquisa realizada pela Secretaria Nacional do Trânsito (Senatram) aponta que o número de veículos comerciais no Brasil cresceu 35% nos últimos dez anos. Os dados demonstram que o volume de caminhões era de 80 milhões em 2013 e chegou a aproximadamente 120 milhões em 2023.

Para o diretor da Rodobens Seguros, Ronald Torres, o gerenciamento de riscos é um diferencial para as empresas em todo o País. “Com o crescimento do setor de transporte, é fundamental contar com um serviço de gerenciamento de risco atuante em sua operação, inclusive, em atendimento de condições previstas nas apólices de seguros de transporte. Dessa forma, é possível otimizar a operação da frota, identificando riscos potenciais à operação e mitigando possíveis prejuízos”, diz.

De acordo com explica o Gerente de Transportes da Rodobens Seguros, Marco Antonio Morita, os principais problemas que podem causar prejuízo às empresas são roubo da carga, acidentes e avarias de cargas e, também, as multas de trânsito. O Morita explica, ainda, que é possível reduzir custos com ações corretivas, além de proporcionar maior eficiência operacional, otimizando o uso dos recursos e aumentando a produtividade e a qualidade dos serviços.

“Isso faz com que a empresa melhore a satisfação de seus clientes, evite perdas financeiras, aumente a aprendizagem organizacional e fortaleça a reputação da marca, uma vez que gera maior confiança em relação à segurança de sua operação”, explica o gerente.

A Rodobens, que atua com seguros e gerenciamento de riscos desde 1986 e possui parceria com as principais operadoras do mercado, oferece uma consultoria especializada para previsão de perdas, acidentes no transporte e armazenamento da carga.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP), presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.