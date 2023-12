MAG Seguros anuncia nova diretoria comercial na MAG Seguros

Assumindo todos os modelos de negócios comerciais da seguradora, posição, que entra em vigor em janeiro de 2024, será ocupada pelo executivo Márcio Batistuti – A MAG Seguros, seguradora especializada em vida e previdência, anuncia a nomeação do executivo Márcio Batistuti para ocupar a posição de Diretor Comercial, assumindo todos os modelos de negócios comerciais da seguradora, a partir de janeiro de 2024. Atualmente, como Diretor de Negócios Comerciais que a empresa denomina como Varejo (Parcerias Financeiras, Mercado e Rede), Batistuti expandirá agora suas responsabilidades, integrando-se também à Diretoria de Cooperativismo, Afinidades e Massificados.

Com uma carreira de 30 anos no mercado de seguros, dos quais 18 foram dedicados à MAG Seguros, Batistuti passou por diversos Clubes de Seguros. Depois foi para a Icatu em 2000, onde passou a atuar com as famílias Molina e Motta. Em 2005 iniciou na MAG, passou pelo interior de São Paulo, Campo Grande/SP e depois assumiu São Paulo. Em seguida exerceu a função de Diretor Regional, Diretor de Rede, atualmente Diretor de Varejo e em janeiro, será responsável por todo time comercial.

“Me sentindo orgulhoso e valorizado com mais esse desafio, vou continuar contribuindo para o crescimento da MAG, sempre com o propósito de ajudar os brasileiros a proteger seu futuro, hoje”, afirma o executivo.

Na estrutura organizacional da MAG Seguros, Batistuti faz parte da diretoria estatuária Comercial e de Marketing, reportando-se diretamente ao diretor estatutário, Nuno David.

Histórico da carreira

Batistuti iniciou sua carreira aos 13 anos como office boy em um escritório de contabilidade em Osvaldo Cruz, interior de São Paulo. A paixão pelo seguro de vida, transmitida por seu irmão Beto, o levou a ingressar na área comercial, passando por diversos clubes e adquirindo experiência. Desde então, sua jornada o levou por diferentes cargos de liderança, culminando na sua designação como diretor comercial, assumindo todos os modelos de negócios comerciais da seguradora a partir de 2024.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 188 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 5,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$785 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1.400 colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócio e mais de 6 mil corretores.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2023). Foi destaque no Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2023, com o 1º lugar na categoria de Seguros e Planos de Saúde e 43º entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade.

Márcio Batistuti