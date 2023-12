A Revista da Aconseg-RJ chega à edição número 52 com as perspectivas para 2024

O saldo positivo de 2023 aponta para novas conquistas em 2024. Veja no site da Aconseg-RJ: www.aconseg-rj.com.br – “O ano de 2023 foi muito bom para as assessorias da Aconseg-RJ e a tendência é que 2024 seja melhor ainda em função de um ambiente econômico favorável ao seguro; tecnologia embarcada nas operações e novos produtos para os segurados recheados de inovação”, atesta o presidente da Aconseg-RJ, Joffre Nolasco, no editorial da Revista.

América Latina está em alta e o Brasil é o maior mercado segurador da região, diz McKinsey, em reportagem. É o que mostra também a matéria principal desta última edição de 2023: Resultados e Desafios do Setor. As lideranças das seguradoras ouvidas têm as melhores expectativas e revelam as suas apostas para 2024 e o que deu certo em 2023.

A parceria entre a Universidade ACONSEG e a IndoRH Treinamentos avança rumo a consultoria empresarial para as corretoras de seguros. Vamos mostrar essa nova estratégia para 2024 em reportagem especial.

O caminho para a automatização total de veículos está aberto e vem sendo pavimentado por grandes empresas do setor de tecnologia e mobilidade. Matéria dessa edição mostra como seria esse novo produto e que impactos traria para o mercado.

Também estará no foco das seguradoras e operadoras, as fraudes nos planos de saúde, uma preocupação que impõe adoção de ações de combate e prevenção, conforme destaca a diretora-executiva da FenaSaúde, Vera Valente, em reportagem.

E tem ainda: seguradoras parceiras mostram seus produtos e ações; dados do mercado reforçam a pujança do setor. Além do painel de notícias de interesse dos corretores e artigos assinados por lideranças.

“Boa leitura, espero que gostem da edição. Aproveitamos para desejar aos associados, colaboradores e aos nossos diversos públicos um Feliz Natal e um Ano Novo de prosperidade, paz, saúde e muitas realizações”, registra o presidente da Aconseg-RJ, Joffre Nolasco.

Sobre a Aconseg-RJ |

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,3 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro. A diretoria da entidade é composta por: Presidente, Joffre Nolasco; 1º Secretário, Cesar Braga; 2ª secretária, Jaqueline Rocha, 1º tesoureiro, Luiz Philipe Baeta Neves, 2º Tesoureiro, Alexandre Confettura.