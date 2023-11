Rodobens recebe Prêmio ECO® 2023 com projeto de gestão sustentável de frotas

Projeto Conectados fechou 2022 com mais de 2 mil veículos monitorados e R$ 2,4 milhões em negócios gerados – Em reconhecimento ao seu compromisso com práticas empresariais sustentáveis e inovação, a Rodobens recebeu o Prêmio ECO® 2023 – 40 anos, concedido pela Câmara Americana de Comércio no Brasil (Amcham Brasil), com o projeto “Conectados – Tecnologia ao Serviço do Seu Caminhão”, na Categoria Produtos e Serviços para Grandes Empresas. Em 2022, o projeto registrou mais de 9.600 leads nas revendas da empresa, cerca de R$ 2,4 milhões (um crescimento de 150% em comparação a 2021), 300 clientes na carteira e mais de dois mil veículos monitorados, atuando cada vez mais para promover impacto ambiental, social e governança (ESG), por meio dos alertas de manutenção preventiva, insights sobre qualidade na direção e transparência das informações.

Para o CEO da Rodobens, Libano Barroso, a premiação é um marco importante para a estratégia de sustentabilidade e de posicionamento da marca no mercado, que visa gerar valor aos stakeholders da empresa. “Estamos comprometidos em continuar investindo em iniciativas que contribuam para um futuro mais sustentável. O Conectados é uma solução inovadora que utiliza a tecnologia para promover a eficiência operacional, a redução de impactos socioambientais e a melhoria da segurança no trânsito”, afirma.

Para escolher as vencedoras deste ano, a Amcham considerou ações de descarbonização e regeneração de florestas, gestão de resíduos, água e efluentes, diversidade e inclusão, bioenergia e transição energética, e economia circular e reciclagem.

O projeto da Rodobens identifica oportunidades de ganho para a empresa e para o cliente com análise e gestão de dados provenientes do Fleetboard, um sistema que utiliza um conjunto de tecnologias que permite a comunicação a distância, por meio de uma rede de telecomunicações, de dois dispositivos diferentes. Com base na inteligência dos dados coletados, o Conectados consegue medir a performance do veículo e do motorista, a fim de aprimorar o desempenho do condutor, reduzir impactos socioambientais e otimizar a eficiência do veículo, promovendo uma forte conexão entre informação, tecnologia e sustentabilidade, além de auxiliar na segurança do caminhão e da carga. “Por meio do monitoramento de dados, o Conectados ajuda a reduzir o consumo de combustível, as emissões de poluentes e os resíduos gerados pelas nossas frotas”, explica Tarcísio Adamek, diretor de Gente&Gestão da Rodobens.

De acordo com Ademir Odoricio, diretor de Veículos Comerciais da Rodobens, a empresa planeja expandir o Conectados de forma efetiva para o máximo de clientes, com inclusão de relatórios de outras telemetrias, comercializar o projeto como Sistema de Gestão de Frota com foco no B2C e prospectar a solução de Geração de leads, no B2B para a rede de concessionárias, investir em tecnologia e ofertar consultorias para outras companhias. “Estamos trabalhando para tornar o produto disponível para um número cada vez maior de clientes, com foco em atender às necessidades de diferentes segmentos. Estamos confiantes de que o Conectados continuará a ser um importante diferencial da Rodobens no mercado de gestão de frotas”, finaliza o diretor.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.