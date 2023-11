Em encontro promovido pelo CVG-RJ, a Azos Seguros apresenta seus diferenciais

Durante café da manhã, corretores de seguros conheceram as soluções tecnológicas da empresa – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) realizou na terça-feira, dia 7 de novembro, em sua sede no Centro do Rio, um café da manhã e recebeu a Azos Seguros. “Em nosso já tradicional “Café com Seguros”, convidamos a Azos que tem a garantia da seguradora Excelsior e da resseguradora Swiss RE, e alia toda a expertise tecnológica facilitando o processo de contratação de Seguros de Vida, tanto para o corretor, como para o cliente. Tem diferenciais importantes, como a contratação de coberturas isoladamente, o que facilita o acesso a coberturas como as de doenças graves, renda por incapacidade temporária e outras que, normalmente, só podem ser contratadas como adicionais a contratação principal”, explica Sonia Marra, diretora do CVG-RJ.

Estavam presentes pela Azos, Márcia Accorsi e Bruno Laranja, gerentes comerciais e Kalef Amui, Sales Leader da empresa. “O encontro da Azos com o CVG-RJ foi muito bom. Conseguimos identificar as necessidades do Rio e, principalmente, apresentar um pouco mais o que a Azos pode trazer ao corretor, nossas funcionalidades, nossas entregas e nossos produtos. Foi uma manhã muito produtiva, de troca, de relacionamento, onde conseguimos estar mais perto dos corretores parceiros, dos corretores do Rio de Janeiro”, fala Kalef Amui, Sales Leader da Azos.

“Compreendemos a importância de contribuir para o crescimento do ramo de seguro de pessoas, por isso, o Clube promove atualização e capacitação constante, aproximando corretores e beneméritas, ampliando as oportunidades de novos negócios”, finaliza Sonia Marra, diretora do CVG-RJ.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 57 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.

Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Da esquerda para a direita: Ênio Miraglia, diretor social do CVG-RJ; Márcia Accorsi, gerente comercial Azos; Sonia Marra, diretora do CVG-RJ;

Kalef Amui, Sales Leader Azos e Bruno Laranja, gerente comercial Azos. Foto: Divulgação