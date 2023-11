“Autoridade em Vendas” segue premiando corretores parceiros da Simetria Brasil

A campanha “Autoridade em Vendas” segue premiando corretores por vários Estados. A ação é promovida pela Simetria Brasil, uma das principais plataformas e assessorias de vendas do País nos segmentos de planos de saúde, odontológicos e seguros saúde.

Na etapa quadrimestral da campanha, o segundo e o primeiro colocados nas categorias Pessoa Física e Pessoa Jurídica levaram para casa Smart TVs de última geração (75 e 65”). Além disso, foram sorteadas mais duas Smart TVs 55” aos corretores CPF que atingiram a média mensal de produção da campanha.

A ação de vendas é dividida em etapas mensais, uma quadrimestral e a fase de encerramento, em dezembro deste ano. “Ainda temos muitas oportunidades nas próximas jornadas. Os corretores que ainda não aderiram à campanha podem participar. Serão mais de 100 kits churrasco, 50 viagens para o Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa e R$ 75 mil em dinheiro”, lembra o coordenador comercial da Simetria, Weslley Rezende Correa.

Segundo o gestor, a ação premiou até o momento aproximadamente 160 parceiros de negócios. “A Campanha ‘Autoridade em Vendas’ é pensada para atingir todos os perfis de corretores, possibilitando, assim, uma forte adesão do mercado. Na outra ponta, conseguimos entregar resultados positivos às patrocinadoras que colocam seus produtos em lugar de destaque nos nossos salões de vendas”, afirma.

Evento – No dia 21 de outubro, a Simetria Brasil promoveu um coquetel, em Belo Horizonte/MG, para anunciar os vencedores da etapa quadrimestral. Cerca de 200 convidados prestigiaram o evento, entre eles corretores, executivos de seguradoras, operadoras de saúde e administradoras de benefícios. “Gostaria de agradecer a presença de todos que tornaram o evento um sucesso. Foi realmente um momento especial de reconhecimento e retribuição ao excelente desempenho dos nossos parceiros”.