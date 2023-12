Rodobens lança novidade no APP: cliente agora sabe sua chance de contemplação em tempo real

Esta inovação está entre as novas funcionalidades que proporcionam facilidade e transparência aos usuários do consórcio – O aplicativo de consórcio da Rodobens, que conta com mais de 50 mil usuários em todo o País, disponibiliza para seus clientes uma jornada de lance totalmente reformulada, que melhora a transparência das funcionalidades oferecidas, como detalhes sobre parcelas futuras, negociações realizadas, entre outras.

O cliente poderá configurar seus lances de forma flexível, com base em seu planejamento e orçamento disponível, tornando a ferramenta de gestão uma aliada na conquista da contemplação do consorciado.

Essa função, segundo Gustavo Ribeiro, diretor de Marketing e Negócios Digitais da Rodobens, facilita e aproxima ainda mais o cliente da marca. “A inovação foi projetada para oferecer benefícios significativos e disponíveis na palma da mão do usuário, para que ele possa ofertar, aumentar e acompanhar lances em qualquer lugar que esteja, e ainda assim assistir a assembleia em tempo real no App Rodobens”, explica.

O aplicativo também permite calcular a probabilidade de contemplação, saber o valor exato a ser desembolsado no caso da obtenção da carta de crédito (antes mesmo de ofertar o lance) e acompanhar as assembleias mensais. “É uma forma de desfrutar de uma jornada transparente que ajuda o cliente a criar as próprias estratégias para conquistar o bem no tempo certo”, diz Ribeiro.

Para o diretor, o que diferencia essa funcionalidade de outras soluções do mercado é o compromisso da empresa em adaptar-se às necessidades dos clientes. “O processo de lances foi aperfeiçoado, por meio de muitas entrevistas e testes com nossos clientes e parceiros por mais de um ano, para proporcionar uma vantagem competitiva, tornando a experiência mais fácil, simples e transparente”, afirma.

A utilização da função é intuitiva: basta o cliente entrar no aplicativo, acessar “serviços” e “dar lances”. Todos os usuários que ainda não foram contemplados e não fazem parte do Plano Pontual podem aproveitar a opção. O aplicativo da Rodobens, que já conta com mais de 100 mil downloads, está disponível nas lojas iOs e Android.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.