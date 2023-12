Grupo Bradesco Seguros é o único do mercado a oferecer seguro Carta Verde pelo WhatsApp

Modelo online agiliza emissão de proteção obrigatória para viagens em países do Mercosul como Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia – O Grupo Bradesco Seguros traz aos seus corretores o serviço de emissão de seguro Carta Verde pelo WhatsApp, obrigatório para viagens de automóvel em países do Mercosul como Paraguai, Uruguai, Argentina e Bolívia. A seguradora é a primeira do Brasil a colocar esse serviço de forma totalmente autônoma por meio desse canal. O corretor consegue emitir sem a necessidade de atuação humana e longos prazos para o recebimento do documento, podendo assim, compartilhar diretamente com o seu segurado em apenas três minutos a partir do contato inicial com a ferramenta.

“Fornecer cada vez mais autonomia e resolutividade para os corretores a partir das suas necessidades é o nosso maior objetivo. Com isso, trouxemos mais uma funcionalidade, autônoma e alinhada à dinâmica de vendas nesse novo contexto que o mercado e os clientes demandam, potencializando a geração de negócios no digital”, ressalta Giuliano Generali, Superintendente Executivo de Canais Digitais e Experiência do Cliente no Grupo Bradesco Seguros.

De acordo com Carlos Oliva, Superintendente Executivo de Operações Auto e Ramos Elementares do Grupo Bradesco Seguros, com a funcionalidade, as solicitações serão mais eficazes e intuitivas, reduzindo significativamente o tempo e os esforços dedicados a essa tarefa. “Além disso, a interface intuitiva do WhatsApp proporciona uma experiência de usuário excepcional, tornando o processo de solicitação e acompanhamento da Carta Verde mais acessível para todos”, complementa.

Além da novidade para dispositivos móveis, a empresa está atualizando o seu portal para os corretores com um novo processo de emissão para a Carta Verde. Mais uma ação que se alinha com as constantes iniciativas de inovação do Grupo Bradesco Seguros, proporcionando maior praticidade e, consequentemente, para os clientes que buscam um serviço ágil e eficiente.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

