Festa do CVG-SP celebra ano de mudanças e realizações

A modernização da entidade, inovação em eventos e o objetivo de conectar o mercado foram metas alcançadas e comemoradas no evento no SP Hall. A tradicional Festa de Confraternização do CVG-SP retornou ao calendário do mercado em grande estilo. No dia 5 de dezembro, no moderno e cosmopolita SP Hall, famoso não apenas pela elegância das instalações como por oferecer um oásis de natureza em meio a cidade, o CVG-SP reuniu um grupo diverso de convidados, incluindo profissionais de empresas associadas, parceiras e autoridades do setor.

No estilo open-bar e com gastronomia caprichada, o coquetel ofereceu bebidas e drinks à vontade, bem como ampla mesa de frios, comidinhas quentes e petiscos aos convidados. A Banda Maski Duo se encarregou de animar o evento, tocando classic rocks, música pop, soul music e muitos outros ritmos. A pista de dança iluminada, o amplo telão e o show de luzes completaram o espetáculo de uma noite muito especial.

Conectando o mercado

O presidente do CVG-SP, Marcio Batistuti, fez um balanço positivo do seu primeiro ano de gestão e celebrou as realizações da entidade. Como autor do slogan “Conectando o nosso mercado”, que acompanha a nova marca do CVG-SP, lançada no primeiro semestre, ele destacou os avanços na modernização da entidade, bem como a inovação. “Conseguimos realizar o que idealizamos, que era tornar o CVG-SP um ponto de conexão do mercado”, disse.

Dentre as inovações, Batistuti citou a série de eventos Café CVG-SP, que é itinerante e realizada nas dependências das associadas anfitriãs com a participação de especialistas. “Os Cafés foram um ponto alto na agenda de eventos porque acrescentaram conteúdo aos encontros e reuniram muitos profissionais jovens com especialistas renomados do mercado”, disse. Ele ressaltou, ainda, que a modernização também está impressa no formato dos eventos.

“Os nossos eventos estão cada vez mais descontraídos, menos burocráticos e formais para se conectarem com públicos mais jovens. É muito importante levar o conhecimento do seguro de pessoas para novas gerações”, disse. A própria Festa de Confraternização foi exemplo dessa mudança, com seu estilo informal e dispensa de longos discursos. “Hoje é dia de networking e diversão, estou muito feliz com a participação de convidados de vários segmentos”, disse.

O diretor de Relações com o Mercado do CVG-SP, Renato Barbosa, também comemorou o ano de realizações. “Avançamos muito em conteúdo e, principalmente, no propósito de conectar o mercado, que é a marca dessa gestão. Esta festa, por exemplo, foi concebida com o intuito de que as pessoas pudessem ficar à vontade e, por isso, dispensamos o cerimonial. Encerramos com chave de ouro”, disse.

Boa notícia

Um dos convidados trouxe uma boa notícia para o segmento de seguro de pessoas e previdência. Carlos Queiroz, que responde, atualmente, pelas Diretorias 4 e 2 da Susep, envolvendo Supervisão Prudencial, e também pela Diretoria de Regulação e Supervisão de Produtos Massificados, que inclui os produtos de vida e previdência, comentou o novo marco regulatório da previdência complementar aberta, aprovado recentemente pela autarquia.

Segundo Queiróz, o novo marco, que deverá ser aprovado em breve pelo CNSP, será direcionado ao desenvolvimento do mercado de anuidades. “O objetivo é incentivar a população a converter em renda os recursos acumulados na previdência complementar para que seja usada no período de sua velhice. Isso é fundamental e estou muito feliz de estar aqui no CVG-SP, pelo qual tenho muito carinho, trazendo essa boa notícia”, disse.

Registro

