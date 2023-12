Bradesco Saúde presente no Neurotrends 2023

Executivo Luis Filipe Brandão fala sobre inteligência artificial em evento que debate o papel da tecnologia nos mercados de seguros e saúde – O superintendente-executivo de Atuarial, Analytics e Produtos da Bradesco Saúde, Luis Filipe Brandão, é um dos palestrantes da 3ª edição do Neurotrends, que acontece nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro, das 9h às 13h, na Arena B3, em São Paulo.

Com mais de 25 anos de mercado, o executivo vai falar sobre os benefícios trazidos pelas novas tecnologias e utilização da Inteligência Artificial para o mercado de Saúde Suplementar.

“O Neurotrends é uma oportunidade singular para conversas e debates essenciais sobre a implementação de tecnologias em prol dos processos de inovação das empresas, do mercado e da sociedade. A utilização estratégica de IA para a prevenção e combate às fraudes é um exemplo de aplicação positiva dessa ferramenta. Espero contribuir para o fomento aos temas do setor da saúde suplementar e na construção de soluções”, destaca Luis Filipe Brandão.

A edição deste ano do Neurotrends vai debater as tendências e desafios dos mercados de crédito, seguros e saúde para 2024. Entre as questões a serem abordadas estão o ecossistema de tecnologia no processo de inovação das empresas e o desenvolvimento da comunidade, a aplicação de IA no mercado de seguros e como método para reforçar a segurança nos processos de operadoras de saúde, entre outros.

Promovido pela empresa Neurotech, integrante do grupo B3, o evento conta com transmissão online e gratuita, por meio da TV B3 e das redes sociais da Neurotech.

Sobre a Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a cerca de 3,9 milhões de beneficiários, e presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice contam com ampla rede médica referenciada composta por mais de 40 mil prestadores médico-hospitalares, mais de 3,2 mil hospitais e mais de 10,3 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais. No acumulado de 2023 até o terceiro trimestre, as empresas do Grupo Bradesco Saúde apresentaram, em conjunto, faturamento superior a R$ 29 bilhões, crescimento de 19,2% em relação ao mesmo período no ano anterior.