Rio Grande Seguros patrocina três dos principais palestrantes do South Summit Brazil

Uri Levine, cofundador do Waze, Jeff Hoffman, cofundador do Booking.com e John Elkington, considerado o “pai da sustentabilidade” falarão na Innovation Session do evento, assinada pela seguradora – A Rio Grande Seguros, Previdência e Capitalização, maior seguradora de pessoas com sede no Rio Grande do Sul – RS está patrocinando os três headliners da edição 2024 do South Summit Brazil. Um investimento que tem o objetivo de inspirar e contribuir com ideias inovadoras para CEOs e demais empreendedores nos ecossistemas de negócios dos mais variados segmentos. O South Summit Brazil ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Os três renomados executivos falarão no palco Arena: Uri Levine é um dos empreendedores mais importantes do planeta. O israelense, que se apresentará na Innovation Sessions, assinada pela Rio Grande Seguros, foi peça-chave para que duas startups se tornassem unicórnios, ao atingirem valor de mercado acima de US$ 1 bilhão (Waze e Moovit); John Elkington, autor e consultor, é o criador do conceito tripé da sustentabilidade (ou Triple Bottom Line, em inglês) para medir os resultados de uma organização considerando três pilares: social, ambiental e econômico. Ou seja, a base para o hoje difundido ESG; Jeff Hoffman, executivo reconhecido mundialmente como cofundador do Booking.com é empreendedor em série e cofundador uBid܂com. O norte-americano fundou diversas startups em sua carreira e sua atuação se estende para companhias dos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, América do Sul, África e Ásia.

Para o presidente da Rio Grande Seguros e Previdência, César Saut, os três palestrantes têm importância ímpar no cenário mundial quando se pensa em inovação. “São pessoas que tiveram insights, construíram e modificaram mercados e conceitos, saindo da lógica de produto. É muito significativo para a companhia poder auxiliar a organização do South Summit Brazil a trazer nomes tão relevantes para o ecossistema de negócios”, salientou.

César Saut também participa do evento como debatedor, dividindo o espaço com o CEO da Franq, Paulo Silva. A apresentação será no dia 20 de março, às 12 horas, no palco Arena. Parceira da Icatu Seguros, a Franq é uma plataforma inovadora de serviços financeiros.

A Rio Grande Seguros e Previdência, é uma join venture entre a Icatu e o Banrisul, que está há oito anos no mercado e atende clientes do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nos quatro cantos do território gaúcho. A companhia registrou recorde de faturamento em 2023, cerca de R$ 3,5 bilhões, conforme apuração preliminar referente ao período.

Icatu, Rio Grande e Amcham levam 150 convidados ao South Summit

A exemplo da edição do ano passado, a Icatu, a Rio Grande Seguros e a Câmara Americana de Comércio (Amcham-RS) realizam a Missão South Summit, que levará cerca de 150 convidados para Porto Alegre, de 19 a 22 de março. Além da participação nos três dias de evento, o grupo ainda terá uma intensa programação paralela.

“Estamos convidando um seleto grupo de corretores de seguros, escritórios de investimentos, parceiros e clientes para uma imersão no South Summit. Este é um programa exclusivo para os nossos convidados, proporcionando uma experiência singular neste ambiente complexo, que é o de inovação e negócios”, explica o diretor de Mercado da Icatu Seguros, Leonardo Neustadt. A programação foi pensada para o máximo aproveitamento, contando com encontros estratégicos para networking deste grupo (C-level), curadoria de palestras durante os três dias, interação com Itai Green, referência internacional em inovação, além de visitas a espaços, como o Instituto Caldeira.

Sobre o South Summit Brazil

Ponto de encontro global entre fundos de investimento, empresas e startups, o South Summit Brazil desembarcou em Porto Alegre em 2022. Surgiu em Madrid há 11 anos e já movimentou 13 USD Bi captados pelas startups ao longo da Startup Competition. O South Summit Brazil tem como correalizadores o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a IE University, e acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de março, no Cais Mauá.

Sobre a Icatu

A Icatu é uma das maiores seguradoras do Brasil, uma empresa de mais de 30 anos com capital 100% nacional. Atua com Seguros de Vida, Previdência, Capitalização e Investimentos. Está presente em todo o território nacional por meio de 39 filiais e possui mais de 10 milhões de clientes ativos. A Icatu é uma empresa de pessoas para pessoas, cujo propósito é atuar para que cada brasileiro tenha mais tranquilidade financeira, e, assim, uma melhor qualidade de vida, a vida toda. Seu portfólio traz uma arquitetura de soluções completas com APIs para conexão com diferentes parceiros, plataformas digitais e insurtechs. Seu marketplace de Previdência é considerado o mais robusto e diversificado do Brasil, com 400 fundos de 140 dos melhores gestores. Em Capitalização, é a quarta maior do país, considerando o volume de provisões. Também atua com Gestão de Recursos e Fundos de Pensão, administrando ativos e recursos de terceiros que ultrapassam R$70 bilhões. Em 2022, foi eleita, pela quarta vez, sendo o terceiro ano consecutivo, a melhor seguradora em atendimento ao cliente pelo instituto Mesc. Em 2023, pela nona vez, foi reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar no Rio de Janeiro pelo Ranking do GPTW. Também é uma das três seguradoras mais inovadoras do país, segundo o Ranking Valor Inovação Brasil 2023. Somos a Icatu. Vida. Pra toda vida.

César Saut, presidente da Rio Grande Seguros, Previdência e Capitalização e vice-presidente da Icatu