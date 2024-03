Alper lança Agrobiz, o ‘marketplace do agro’, com objetivo de auxiliar na gestão e contratação de serviços no ecossistema do Agro

Plataforma 100% digital é um serviço diferenciado e único no mercado com potencial para plugar inúmeros parceiros e plataformas para auxiliar a produtividade do campo – A Alper Corretora de Seguros anuncia o lançamento do Agrobiz by AlperTech – empresa spin-off de tecnologia do grupo – sua plataforma integrada para gestão de seguros, contratação de seguros e serviços relacionados ao ecossistema de Agro. Funcionando como um ‘marketplace’, o app estará disponível para clientes Alper e parceiros a partir do dia 18 de março. Com o objetivo de atender dores de um setor que usa a tecnologia como ferramenta fundamental para operações do dia-a-dia, a solução digital promete simplificar e aprimorar a experiência de gestão do campo, não somente com o seguro, mas tudo o que permeia o ecossistema

Para André Lins, vice-presidente de agronegócios na Alper, o ‘Agrobiz’ vai descomplicar a administração e distribuição de serviços agrícolas, entre eles os seguros para diferentes tipos de culturas. Com a plataforma 100% digital, o executivo acredita que o maior potencial está em plugar inúmeras utilidades além da contratação e gestão dos seguros. “Trata-se de um serviço diferenciado e único no mercado que realmente estará pronto para atender o cliente do agro e contribuir para que ele consiga acompanhar e tangibilizar o nível de produtividade no campo”, destaca.

O lançamento da plataforma é resultado da aquisição da startup ‘Me Sinto Seguro’ realizada em 2022 via AlperTech, empresa do grupo Alper que é responsável por todos os projetos de tecnologia e inovação digital. “Esse é o primeiro trabalho realizado após o M&A. Estamos felizes com o resultado, principalmente porque a plataforma irá oferecer uma maior precisão na avaliação de riscos, utilizando geotecnologia para analisar características específicas das propriedades. Dentro da plataforma, teremos serviços como monitoramento por satélite, drones, análise de solo e até dados como a cotação de commodities nacionais e internacional”, explica Lins.

Entre outros atrativos do Agrobiz by AlperTech estão as ofertas personalizadas, adaptando-se às particularidades de cada propriedade e suporte para validação de compliance ambiental assegurando que as práticas agrícolas estejam alinhadas com as normas ambientais. Lins ainda destaca que a automatização de notificações para clientes e parceiros agiliza processos, enquanto a gestão climática, com APIs de integração com órgãos e entidades relacionadas ao setor, oferece uma abordagem inteligente para lidar com os desafios climáticos.

A Diretora de Digital da Alper, Gabriela Rosati, complementa que a solução além de única, vai trazer recursos desenvolvidos pela própria equipe da AlperTech, o que traz personalização total à plataforma. “O Agrobiz foi desenvolvido com base na nossa expertise e relacionamento com produtores rurais de todos os tamanhos, o que nos permitiu entregar uma ferramenta completa e adequada às maiores necessidades do nosso público”, finaliza.

Para saber mais sobre a plataforma Agrobiz by AlperTech, acesse Link: https://agrobiz.io/

Sobre a Alper Seguros

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é uma empresa especializada em gestão de seguros corporativos, benefícios, massificados, seguro auto e transporte, com atuação em todo país, nos mais diversos segmentos, pautados pela inovação e tecnologia em busca de otimização e transparência aos processos. Com mais de 1000 funcionários e 19 escritórios pelo país, ao todo são 16 empresas adquiridas sob a atual gestão.