Grupo Tracker anuncia nova diretora e ampliação de portfólio, com a entrada em novos segmentos

Empresa vai investir em pessoas, tecnologia e infraestrutura, para expandir operações – Líder na recuperação de ativos no Brasil, o Grupo Tracker vai ampliar o portfólio, nos próximos anos. A empresa anunciou a entrada em novos segmentos e a expansão da cobertura nacional. Como parte dos planos, contratou Ana Claudia Blanco Cardoso para a posição de Diretora de Marketing, Vendas e Inteligência de Mercado.

A nova contratada conta com mais de 20 anos de experiência em empresas líderes de mercado em tecnologias e serviços, sempre à frente dos times de vendas e marketing. “Assumo com objetivos desafiadores e alinhados com o crescimento no cenário mundial. Vou contribuir com a expansão da Tracker no mercado de transporte e posicionar de forma estratégica o novo portfólio, trazer inovação aos processos de venda e fortalecer os times, os canais, os parceiros de negócios e nossos clientes. O setor de tecnologia é muito dinâmico e aderente a novos produtos e serviços que agreguem na gestão operacional, na segurança do motorista e da carga”, afirma Ana Cardoso.

O Grupo Tracker opera em 13 países e está nos planos para o Brasil investimentos em pessoas, tecnologia e infraestrutura, para expandir suas operações. “Identificar e introduzir tecnologias líderes em segurança, que possam agregar soluções de logística customizadas aos segmentos de transporte de alto valor, está no DNA da empresa”, conclui a nova diretora.

Em mais de 23 anos de atividade no país, o Grupo Tracker já realizou mais de 57 mil recuperações, evitando um prejuízo de cerca de R$ 4 bilhões. Atua à frente dos segmentos de transporte e logística, segurador, construção civil, agronegócio e varejo.

Ana Claudia Blanco Cardoso, Diretora de Marketing, Vendas e Inteligência de Mercado.